Platforma Obywatelska zwiększyła przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością - tak wynika z najnowszego sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Wobec wyników badania opinii sprzed miesiąca na PO zagłosowałoby nieco mniej wyborców (spadek z 31,9 do 31,8 proc.), ale PiS straciło ich znacznie więcej (z 30,7 do 27,9 proc.). Co ciekawe, wobec poprzedniego sondażu wzrost poparcia o ponad 5 punktów procentowych odnotowała Konfederacja.

12 grudnia 2023 r., Donald Tusk przedstawia w Sejmie program działania oraz skład rządu / Paweł Supernak / PAP

Najnowszy sondaż dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 10-13 lutego.

Wczoraj pisaliśmy o najnowszym sondażu dotyczącym zaplanowanych na 18 maja wyborów na prezydenta Polski . Z kolei poprzednie wyniki badania opinii w sprawie sympatii parlamentarnych publikowaliśmy nieco ponad miesiąc temu.

Wybory parlamentarne. Frekwencja

Gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbywały się w najbliższą niedzielę, to do urn poszłoby 57 proc. Polaków. Co ciekawe, znacznie więcej ankietowanych deklaruje chęć oddania głosu w wyborach prezydenckich - 68 proc.

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Częściej zamiar udziału w wyborach parlamentarnych deklarują mężczyźni (60 proc.) niż kobiety (54 proc.), jednak wśród kobiet z miesiąca na miesiąc mobilizacja wyborcza stopniowo wzrasta (w grudniu 2024 r. wynosiła ona 48 proc.).

Aktywność wyborcza jest również uzależniona od wieku - starsi wyborcy częściej deklarują zamiar udziału w wyborach. Wśród osób powyżej 60. roku życia wynosi ona aż 70 proc., podczas gdy wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) - blisko o połowę mniej (37 proc.). W porównaniu do badania z grudnia 2024 roku coraz mniej młodych wyborców chce głosować (w grudniu 2024 roku deklarowana frekwencja wynosiła 48 proc.).

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Największe zainteresowanie udziałem w wyborach występuje wśród osób z wyższym wykształceniem (72 proc.). Należy zauważyć, że coraz częściej taki zamiar mają osoby z najniższym wykształceniem (podstawowe lub zasadnicze zawodowe) - spośród tej grupy do głosowania przystąpiłoby 50 proc. wyborców (w grudniu 2024 wskaźnik ten wynosił o 14 punktów procentowych mniej).

Rosnące zainteresowanie polityką widoczne jest również wśród mieszkańców wsi i mniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców) - zamiar oddania głosu w wyborach parlamentarnych potwierdziło odpowiednio 56 proc. (kontra 50 proc. w grudniu 2024) i 60 proc. (vs 49 proc w ostatnim miesiącu ubiegłego roku).

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

PO w górę, PiS w dół

Według najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM, w wyścigu wyborczym Koalicja Obywatelska (31,8 proc.) wyprzedziłaby Prawo i Sprawiedliwość (27,9 proc.).

Trzecie miejsce zyskałaby Konfederacja z 18,7 proc. poparcia, a na Trzecią Drogą zagłosowałoby 8 proc. wyborców. Nowa Lewica uzyskała 5,5 proc. potencjalnych głosów, a partia Razem - 2,9 procent.

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

W porównaniu do badania opinii sprzed miesiąca najwięcej zyskała Konfederacja (wzrost z 13,5 do 18,7 proc.) oraz - procentowo - Razem (z 2 do 2,9 proc.)

W ciągu ostatniego miesiąca PiS stracił swoją stosunkowo mocną pozycję wśród mężczyzn - partia mogłaby obecnie liczyć na głosy 28 proc. z nich, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 35 proc.

Obecnie zwolennicy dwóch największych partii (KO i PiS) są zbliżeni profilem jeśli chodzi o płeć i wiek - przyciągają w podobnym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn oraz starsze grupy wiekowe (po 40. roku życia), w tym zwłaszcza seniorów (powyżej 60 lat).

Linię podziału pomiędzy nimi wyznacza natomiast wykształcenie i miejsce zamieszkania. PiS przekonało do siebie przede wszystkim wyborców najmniej wykształconych (na tę partię głosowałoby 39 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym), natomiast Koalicja Obywatelska wyborców z wykształceniem średnim (41 proc.) i wyższym (35 proc.). Na PiS, znacznie częściej niż na inne partie, głosowaliby mieszkańcy wsi (35 proc.), natomiast na KO - mieszkańcy dużych miast, (powyżej 100 tys. - 41 proc.).

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Jeśli chodzi o Konfederację, to niezmiennie cieszy się ona wyraźnie większym poparciem mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 23 proc. vs 14 proc.). Jednocześnie jest to partia, która z miesiąca na miesiąc wyraźnie umacnia swoją pozycję w grupie wyborców do 40. roku życia.

Wśród grupy wiekowej 18-24 lata niemal co drugi wyborca oddałby głos właśnie na Konfederację (49 proc. - to wzrost aż o 19 punktów procentowych w porównaniu z grudniem 2024). Głosowałoby na nią także 42 procent osób w wieku 25-29 lat (wzrost o 14 pkt proc.) oraz 40 proc. tych, którzy mają więcej niż 30 i mniej 39 lat (wzrost o 11 pp.).

Zmiany w wyborczych preferencjach

Jeśli chodzi o porównanie aktualnych preferencji wyborczych z tymi z 15 października 2023 roku (w Polsce odbyły się wówczas wybory parlamentarne), to Koalicja Obywatelska (podobnie jak w sondażu z ubiegłego miesiąca) mogłaby liczyć na głos 83 proc. wyborców, którzy poparli ją w 2023 roku.

PiS traci swoich wyborców - na tę partię ponownie oddałoby głos 76 proc. jej elektoratu z 2023 roku, co oznacza spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu z pomiarem z ubiegłego miesiąca.

Najmniej lojalni okazali się wyborcy Trzeciej Drogi z 2023 roku - 48 proc. z nich zadeklarowało, że ponownie wsparłoby tę partię. Pozostali przekazaliby swój głos głównie Koalicji Obywatelskiej (17 proc.) oraz Konfederacji (21 proc.).

Warto dodać, że Konfederacja zyskałaby sporą część głosów (15 proc.) byłych wyborców PiS, jednocześnie utrzymując 82 proc. swojego elektoratu z 2023 roku.

/ Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Metoda badania opinii

Sondaż został zrealizowany według autorskiej metodologii przez pracownię badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1002 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

Opinia24 to firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.