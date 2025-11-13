Po latach ciepłych i bezśnieżnych świąt tegoroczna końcówka grudnia może przynieść długo wyczekiwany powrót zimowej aury. Najnowsze prognozy amerykańskiego modelu CFS dają nadzieję na białe Boże Narodzenie oraz śnieżnego sylwestra, co nie zdarzało się w Polsce od wielu lat.

Śnieżne Święta i Sylwester 2025 – najnowsza prognoza pogody dla Polski / Shutterstock

Najnowsze prognozy wskazują na powrót prawdziwie zimowej aury podczas Bożego Narodzenia i sylwestra.

Możliwe są intensywne opady śniegu oraz mróz w całej Polsce, szczególnie w ostatniej dekadzie grudnia.

Warunki pogodowe mogą być wyzwaniem dla kierowców, ale ucieszą miłośników zimowych krajobrazów i sportów.

Najważniejsze informacje znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Powrót zimy na święta. Co mówią prognozy?

W ostatnich latach Polacy przyzwyczaili się do łagodnych, niemal jesiennych świąt Bożego Narodzenia. Brak śniegu i dodatnie temperatury stały się normą, szczególnie w miastach i na nizinach. Jednak jak donosi serwis Twoja Pogoda, najnowsze prognozy długoterminowe, oparte na amerykańskim modelu CFS, wskazują na możliwy przełom. Według tych danych już od połowy grudnia do Polski może napłynąć szeroki strumień arktycznego powietrza, przynosząc ze sobą intensywne opady śniegu oraz dłużej utrzymujący się mróz.

Białe święta i śnieżny Sylwester. Co nas czeka?

Model CFS przewiduje, że w ostatniej dekadzie grudnia oraz na początku stycznia w całym kraju mogą pojawić się prawdziwie zimowe warunki. W Wigilię, Boże Narodzenie, sylwestra i Nowy Rok można spodziewać się pokrywy śnieżnej o grubości od 2 do nawet 20 centymetrów, w zależności od regionu. Najwięcej śniegu tradycyjnie spadnie w górach, gdzie warunki narciarskie powinny być znakomite. W miastach oraz na nizinach śnieg również ma szansę się utrzymać, a w najzimniejsze noce temperatura może spaść nawet do kilkunastu stopni poniżej zera.

Wyzwania i radości zimowej aury

Choć śnieżne święta to spełnienie marzeń wielu osób, zwłaszcza dzieci, nie wszyscy będą zadowoleni z takiej pogody. Kierowcy, którzy przez ostatnie lata odzwyczaili się od zimowych warunków, mogą napotkać trudności na zaśnieżonych i śliskich drogach. Częste odśnieżanie samochodów oraz utrudnienia w ruchu to potencjalne wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Z drugiej strony, powrót zimy oznacza nie tylko piękne krajobrazy, ale także doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych i tradycyjnych zabaw na śniegu.

Prognozy długoterminowe - szansa na zmianę trendu?

Warto pamiętać, że prognozy sezonowe, takie jak model CFS, niosą ze sobą pewien margines błędu i należy je traktować jako przewidywany trend, a nie gwarancję konkretnej pogody w danym dniu. Jednak zapowiedzi bardziej śnieżnej i mroźnej zimy wpisują się w obserwowaną od kilkunastu lat tendencję do łagodniejszych sezonów zimowych w Polsce. Ostatnie prawdziwie zimowe święta i przełomy roku miały miejsce w latach 2009-2013. Być może tegoroczna zima będzie początkiem powrotu do bardziej tradycyjnych, śnieżnych krajobrazów w okresie świątecznym.