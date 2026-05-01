Wywieszanie biało-czerwonej flagi to ważny gest jednoczący Polaków podczas świąt państwowych, takich jak 3 maja czy 11 listopada. Flaga pojawia się także przy okazji rodzinnych uroczystości, sukcesów sportowych czy wydarzeń lokalnych, stając się symbolem codziennej dumy narodowej. Jak wywieszać ją zgodnie z tradycją i przepisami? Sprawdzamy to w poniższym artykule.

Jak poprawnie eksponować flagę narodową? Praktyczny poradnik na święta

Nie każdy wie, że wyróżnia się dwa rodzaje flagi państwowej: biało-czerwony prostokąt oraz flagę z godłem RP na białym pasie. Ta druga jest zarezerwowana wyłącznie dla wybranych instytucji, m.in. placówek dyplomatycznych, lotnisk czy statków morskich. Osoby prywatne powinny używać wyłącznie klasycznej biało-czerwonej flagi bez godła.

Najważniejsze zasady eksponowania flagi:

Stan flagi ma znaczenie - powinna być czysta, wyprasowana i nieuszkodzona. Zniszczoną flagę należy zniszczyć w sposób godny, np. przez spalenie lub rozdzielenie barw.

ma znaczenie - powinna być czysta, wyprasowana i nieuszkodzona. Zniszczoną flagę należy zniszczyć w sposób godny, np. przez spalenie lub rozdzielenie barw. Wywieszanie flagi wymaga solidnego przymocowania. Flaga nie może dotykać ziemi, podłogi ani być zamoczona. Jeśli się zaplącze, należy ją rozplątać.

wymaga solidnego przymocowania. Flaga nie może dotykać ziemi, podłogi ani być zamoczona. Jeśli się zaplącze, należy ją rozplątać. Savoir-vivre: podczas ceremonii podnoszenia lub opuszczania flagi, a także w czasie pochodów, przemarszów czy przeglądów, obowiązują szczególne zasady. Wszyscy obecni, poza osobami w mundurach, powinni zwrócić się twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną.

Prawidłowe eksponowanie flagi to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim wyraz szacunku dla historii i wspólnoty narodowej.

Niewiele osób wie, że flagi papierowe, często używane podczas uroczystości, również nie powinny trafiać do śmieci - warto zadbać, by ich utylizacja odbyła się w sposób godny.