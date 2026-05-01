Wywieszanie biało-czerwonej flagi to ważny gest jednoczący Polaków podczas świąt państwowych, takich jak 3 maja czy 11 listopada. Flaga pojawia się także przy okazji rodzinnych uroczystości, sukcesów sportowych czy wydarzeń lokalnych, stając się symbolem codziennej dumy narodowej. Jak wywieszać ją zgodnie z tradycją i przepisami? Sprawdzamy to w poniższym artykule.
Nie każdy wie, że wyróżnia się dwa rodzaje flagi państwowej: biało-czerwony prostokąt oraz flagę z godłem RP na białym pasie. Ta druga jest zarezerwowana wyłącznie dla wybranych instytucji, m.in. placówek dyplomatycznych, lotnisk czy statków morskich. Osoby prywatne powinny używać wyłącznie klasycznej biało-czerwonej flagi bez godła.
Najważniejsze zasady eksponowania flagi:
- Stan flagi ma znaczenie - powinna być czysta, wyprasowana i nieuszkodzona. Zniszczoną flagę należy zniszczyć w sposób godny, np. przez spalenie lub rozdzielenie barw.
- Wywieszanie flagi wymaga solidnego przymocowania. Flaga nie może dotykać ziemi, podłogi ani być zamoczona. Jeśli się zaplącze, należy ją rozplątać.
- Savoir-vivre: podczas ceremonii podnoszenia lub opuszczania flagi, a także w czasie pochodów, przemarszów czy przeglądów, obowiązują szczególne zasady. Wszyscy obecni, poza osobami w mundurach, powinni zwrócić się twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną.
Prawidłowe eksponowanie flagi to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim wyraz szacunku dla historii i wspólnoty narodowej.
Niewiele osób wie, że flagi papierowe, często używane podczas uroczystości, również nie powinny trafiać do śmieci - warto zadbać, by ich utylizacja odbyła się w sposób godny.