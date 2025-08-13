Co mówią światowi przywódcy przed spotkaniem Trump-Putin?

Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski skomentowali swoje rozmowy w Berlinie. Wspólne stanowisko przywódców przedstawił niemiecki kanclerz.

Według słów Merza, Ukraina musi znaleźć się w przyszłości przy stole negocjacyjnym. Zawieszenie broni jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia wszelkich rozmów o trwałym pokoju. Kijów deklaruje gotowość do negocjacji terytorialnych, ale punktem wyjścia musi być linia kontaktowa (linia frontu). Uznanie prawne zagarnięcia terenów ukraińskich przez Rosję nie wchodzi w rachubę. Kijów zastrzega też, że odrzucone zostają żądania Moskwy o demilitaryzacji Ukrainy.

Wszelkie negocjacje w sprawie Ukrainy muszą być częścią ogólnej strategii transatlantyckiej. Jak poinformował Merz, Donald Trump w dużej mierze podziela przedstawione powyżej oceny.

Kanclerz Niemiec przekazał, że "jest nadzieja na osiągnięcie pokoju w Ukrainie". Wyraził też przekonanie, że głównym tematem spotkania na Alasce będzie kwestia rozejmu. Merz podkreślił konieczność zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa i dodał, że dyskusje na ten temat muszą nastąpić w momencie, gdy uda się osiągnąć pokój.

Wołodymyr Zełenski dodał również, że ma nadzieję na wspólne spotkanie trzech przywódców - mając na myśli siebie, Putina i Trumpa.

Rozmowę między liderami Europy, Ukrainy i Donaldem Trumpem, skomentował sekretarz generalny NATO. Mark Rutte nazwał rozmowę "świetną" i zakomunikował, że Zachód jest zjednoczony w wysiłku zakończenia wojny. "Piłka jest po stronie Putina" - powiedział Rutte cytowany przez agencję Reutera.

Serie spotkań i rozmów

Trwają rozmowy przed piątkowym szczytem liderów Rosji i USA. Rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka przekazał, że ws. Ukrainy łącznie odbywają się w środę trzy rozmowy. Pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Po tej rozmowie - jak powiadomił rzecznik rządu - zaplanowano trzecie spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi, w tym premierem Tuskiem.

Równocześnie odbywają się rozmowy na szczeblach ministerialnych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski oraz marszałkowie Sejmu i Senatu rozmawiali w środę telefonicznie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami. Tematami rozmów były m.in. wsparcie dla polskich firm i dążenie do sprawiedliwego pokoju.

Szef MON rozmawiał w środę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem - Denysem Szmyhalem, byłym premierem Ukrainy, który stanowisko szefa ukraińskiego resortu obrony piastuje od 16 lipca. Była to pierwsza rozmowa ministrów.

Dotyczyła - jak poinformował na platformie X Kosiniak-Kamysz - "bezpieczeństwa i niepodległości Ukrainy, wsparcia sojuszniczego dla walczącego o wolność kraju oraz współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych". Zaznaczył, że każda forma wsparcia Ukrainy, która może przyczynić się do pokoju, jest naszym obowiązkiem.

"Pokój musi być sprawiedliwy, uczciwy i musi odbywać się przy udziale Ukrainy" - podkreślił Kosiniak-Kamysz, który otrzymał zaproszenie do wizyty w Kijowie.

Do nadchodzących rozmów Trump-Putin w oświadczeniach odnieśli się już liderzy 26 państw UE (pod oświadczeniem nie podpisały się Węgry) oraz mniejsze grono europejskich państw - Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Polska oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen reprezentująca Unię. W obu dokumentach podkreślono, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez zaangażowania Ukrainy, granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą, a zaatakowane państwo powinno mieć gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość.



