Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas rozmowy online z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Rzecznik polskiego prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w środę odbyło się także drugie spotkanie bez udziału amerykańskiego przywódcy.
- W piątek w stanie Alaska odbędzie się spotkanie prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, mające na celu omówienie zakończenia wojny na Ukrainie.
- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił konieczność zawieszenia broni jako warunku rozpoczęcia negocjacji pokojowych, z udziałem Ukrainy przy stole rozmów, odrzucając uznanie rosyjskiej aneksji terytoriów.
- Ukraina deklaruje gotowość do negocjacji terytorialnych, lecz z zachowaniem obecnej linii frontu, oraz odrzuca żądania Moskwy dotyczące demilitaryzacji kraju.
- Wspólne stanowisko europejskich liderów wskazuje na potrzebę transatlantyckiej strategii i zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie po osiągnięciu pokoju.
- Trwają intensywne rozmowy na szczeblach rządowych i ministerialnych, a polscy przedstawiciele podkreślają konieczność sprawiedliwego i uczciwego pokoju z udziałem Ukrainy.
Na godz. 17:00 zaplanowana jest konferencja prasowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, a o godz. 18:00 - konferencja prasowa premiera Donalda Tuska.
Wcześniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o udziale Donalda Tuska w zorganizowanej przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza wideorozmowie z liderami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
