​Trybunał Konstytucyjny straci prawie 4 mln zł na płace dla sędziów, z kolei wydatki Instytutu Pamięci Narodowej będą mniejsze o ponad 12 mln zł - takie proponowane przez Senat cięcia w budżecie zaakceptowała sejmowa komisja finansów. Posiedzenie obserwował reporter RMF FM Tomasz Skory.

Trybunał Konstytucyjny / Shutterstock

Przeciw obcinaniu wydatków protestowali głównie posłowie PiS. Na obcięcie o ponad 3,6 mln zł wydatków na zaległe płace sędziów Trybunału Michał Wójcik zareagował wręcz swoistą groźbą.

Mogę sobie wyobrazić sytuację, że Prezes Trybunału podejmie decyzję, żeby po prostu nowi sędziowie w ogóle pieniędzy nie dostawali za to, że podejmują orzeczenia. No, chyba nie chcemy takiej sytuacji - mówił.

Kiedy inny z posłów PiS mówił o "ograbieniu" IPN, zirytował się z kolei poseł Marek Sowa. Mowa o ograbianiu budżetu Instytutu Pamięci Narodowej jest naprawdę nie na miejscu! Budżet IPN-u będzie miał gdzieś około 600 mln zł, a my tutaj mówimy o puli 12 mln... - stwierdził.

Ostatecznie komisja zaakceptowała wszystkich 10 poprawek zgłoszonych przez Senat. Tegoroczny budżet wszyscy posłowie przegłosują jutro po południu.



