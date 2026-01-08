Polskie strategiczne zakłady azotowe mogą dostać rykoszetem z powodu Mercosuru. Komisja Europejska chce tymczasowo zawiesić cła i podatek węglowy na nawozy spoza UE, co oznacza tańsze produkty dla rolników, ale jednocześnie grozi wypchnięciem z rynku krajowej produkcji - informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Nawozy spoza EU mogą zaszkodzić polskiemu przemysłowi / Shutterstock

Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała, by przekonać Francję i Włochy do Mercosuru - tymczasowe zawieszenie unijnych ceł na niektóre nawozy oraz możliwość zawieszenia podatku węglowego od importowanych spoza Unii Europejskiej nawozów.

Środki te mogłyby wejść w życie z datą wsteczną od 1 stycznia tego roku. Jak informuje nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, dla polskich rolników to korzystne rozwiązanie, bo będą mieli dostęp do tańszych nawozów.

Jednak jest druga strona medalu. Chodzi o to, że tańsze nawozy spoza UE będą wypychać z rynku polską produkcję nawozów i Grupę Azoty, która i tak ma już poważne problemy.

Polski przemysł "kluczowym elementem bezpieczeństwa"

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak stwierdził w odpowiedzi na pytania dziennikarki RMF FM, że Polska szuka kompromisowego rozwiązania.

Z jednej strony ważne jest utrzymanie konkurencyjności i niskie ceny nawozów, ale też musimy pamiętać, że kluczowym elementem bezpieczeństwa żywnościowego jest polski przemysł nawozowy - mówił wiceszef resortu.

Przy okazji podkreślił wagę polskiej produkcji nawozów dla bezpieczeństwa produkcji żywności. Przypomnijmy, że polskie zakłady azotowe, które w katastrofalnej sytuacji (chodzi o ogromne zadłużenie - przyp. red.) przejęliśmy, też wymagają dużego wsparcia, i dla Polski elementem bezpieczeństwa żywnościowego jest dostęp do polskich nawozów - mówił.

Nowak zaznaczył, że jeżeli "polskie zakłady azotowe nie przetrwają tej konkurencji, to będziemy mieli dużo większy problem".

Przemysł w czasie wojny "przekłada wajchę"

Nieoficjalnie wiadomo, że waga krajowych zakładów chemicznych wynika także z ich możliwości przestawienia produkcji w razie poważnego kryzysu, np. wojny.

Każdy przemysł chemiczny, w każdym kraju, jest niezbędny, a szczególnie dzisiaj w Polsce jest to absolutna konieczność. Przemysł chemiczny, który dzisiaj, w czasach pokoju, produkuje nawozy, w czasie wojny "przekłada wajchę" i w czasie kryzysu np. wojny produkuje na potrzeby sil zbrojnych - powiedział RMF FM rozmówca zbliżony do kół rządowych, który wolał zachować anonimowość.