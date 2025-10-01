Ogólnopolski system kaucyjny startuje od 1 października 2025 roku. Będą nim objęte plastikowe butelki, puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku. Jakich zasad należy przestrzegać, aby nie stracić kaucji i przyczynić się do ochrony środowiska? Podpowiadamy jak nie pogubić się w nowych regulacjach i zostać mistrzem recyklingu!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po pierwsze: co jest objęte kaucją?

Nowe przepisy wskazują, że opłata będzie doliczana do produktów w konkretnych rodzajach opakowań:

plastikowe butelki o maksymalnej pojemności 3 l

metalowe puszki o maksymalnej pojemności 1 l

szklane butelki wielokrotnego użytku o maksymalnej pojemności 1,5 l

Zasady systemu kaucyjnego w Polsce / Mateusz Krymski / PAP

Warto podkreślić, że nie wszystkie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym od razu. Kaucja dotyczy wyłącznie produktów ze specjalnym oznaczeniem, które pojawi się na etykiecie. Obecnie, ze względu na stany magazynowe, tylko część będzie opatrzona znakiem kaucji.

Z czasem coraz więcej napojów będzie włączanych do systemu, a konsumenci łatwo rozpoznają je dzięki wyraźnym oznaczeniom.

Oznaczenia kaucji / Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Materiały prasowe

Po drugie: ile wynosi kaucja?

Wysokość opłaty będzie podana na etykiecie, na oznaczeniu kaucji. Co ważne, kaucja nie jest uwzględniana w cenie produktu podanej na półce. Zostanie ona doliczona do paragonu przy kasie.

Stawki kaucji będą dwie - 50 groszy i 1 złoty:

plastikowe butelki i metalowe puszki - 50 groszy,

szklane butelki wielokrotnego użytku - 1 złoty.

Po trzecie: gdzie i jak zwracać opakowania?

Nie zgniataj, nie uszkadzaj i nie zrywaj etykiet - tylko nienaruszone opakowania z czytelnym kodem kreskowym i oznaczeniem kaucji zostaną przyjęte w punkcie zwrotu.

Oddawaj tylko opakowania oznaczone specjalnym znakiem kaucji i informacją o jej wysokości. Te bez oznaczenia wyrzuć do odpowiednich pojemników na odpady - zgodnie z zasadami sortowania śmieci.

Zwracaj uwagę na rodzaj opakowania - system obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Do zwrotu opakowań nie będzie potrzebny paragon. W praktyce oznacza to, że każdy klient posiadający opakowanie objęte systemem kaucyjnym może zwrócić je w dowolnym punkcie zbiórki.

Przepisy jasno wskazują, że za zwrot opakowania objętego kaucją należy się zwrot w formie pieniężnej (np. w gotówce lub na kartę) - czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Niemniej, jak pokazują przykłady z innych krajów, częstym rozwiązaniem są bony drukowane w tzw. butelkomatach.

To oznacza, że z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów - zapewnia ministerstwo.

System kaucyjny w Europie / Mateusz Krymski / PAP

Korzyści z systemu kaucyjnego

Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego to nie tylko wygoda dla konsumentów, ale także realne wsparcie dla środowiska. System ma na celu ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i ponowne wykorzystanie opakowań. Przykłady z innych krajów, takich jak Niemcy czy Litwa, pokazują, że dobrze działający system kaucyjny pozwala odzyskiwać nawet ponad 90% opakowań.

Recykling plastikowej butelki / Mateusz Krymski / PAP

Nowe przepisy to także okazja do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród Polaków. Planowane kampanie informacyjne i edukacyjne ułatwią zrozumienie zasad zwrotu opakowań oraz pokażą, jak duże znaczenie ma udział w systemie kaucyjnym. Dzięki temu każdy konsument będzie mógł aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania odpowiedzialnych postaw.