Włodzimierz Czarzasty zapowiedział na 17 grudnia w Sejmie głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej. Zachęcił również do uczestnictwa we wszystkich protestach zorganizowanych tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" - zaapelował marszałek Sejmu.
We wtorek prezydent poinformował, że zawetował nowelę ustawy o ochronie zwierząt zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.
Czarzasty na platformie X poinformował, że głosowanie weta w sprawie "ustawy łańcuchowej" jest planowane w środę 17 grudnia o godz. 18. Zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" - zaapelował marszałek Sejmu.