Czy Krajowa Grupa Spożywcza, którą nadzoruje resort aktywów państwowych, przejmie polskie sklepy sieci Carrefour? "Ja nie powiedziałem ostatniego słowa" - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM pomysłodawca takiej transakcji - minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego tłumaczył, że w tej sprawie chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
- Minister rolnictwa Stefan Krajewski planuje rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem na temat przejęcia polskich aktywów Carrefoura.
- Krajewski podkreśla, że jego działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie polskich rolników, którzy zgłaszali problemy ze sprzedażą produktów i brakiem polskiej sieci handlowej.
- Minister argumentuje, że tak jak inwestuje się w bezpieczeństwo militarne i energetyczne, tak samo należy inwestować w bezpieczeństwo żywnościowe.
Stefan Krajewski zdradził w Porannej rozmowie w RMF FM, że chce rozmawiać o przejęciu polskich aktywów Carrefoura z premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że rozmawia o tym także z szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Przekonuję do swoich racji. To ja odpowiadam za bezpieczeństwo żywnościowe i sytuację polskich rolników - podkreślił. Dodał, że ma w planach również spotkanie z szefem Carrefour Polska.