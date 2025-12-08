Jaki sens miałaby transakcja, której zwolennikiem jest szef resortu rolnictwa? Kupujemy za miliony dolarów czołgi, sprzęt, żeby utrzymać bezpieczeństwo militarne. Inwestujemy w energię atomową, w energię odnawialną, żeby utrzymać niezależność energetyczną. Musimy też inwestować w bezpieczeństwo żywnościowe - tłumaczył Stefan Krajewski w RMF FM. Przypomniał też postulaty zgłaszane przez polskich rolników, którzy mieli w tym roku problemy ze sprzedażą swoich produktów.



Mówili: nie mamy polskiej sieci. Nie mamy miejsca, gdzie możemy skrócić łańcuchy dostaw i mieć realny wpływ na cenę końcową - relacjonował gość RMF FM.

"Chcę postawić na menedżerów wysokiej klasy"

Minister rolnictwa Stefan Krajewski jest zwolennikiem budowy Polskiej Sieci Sklepów. Przejęcie aktywów Carrefoura miałoby być krokiem na drodze do tego celu.

Mamy przemysł mleczarski bardzo mocno rozwinięty, mamy przetwórstwo owocowo-warzywne - zwracał uwagę. Odrzucił też sugestię, że budowa Polskiej Sieci Sklepów umożliwiłaby politykom rozdawanie dobrze płatnych posad swoich krewnym i znajomym.

Chcę postawić na menedżerów wysokiej klasy, którzy będą tym zarządzać - zapewniał gość RMF FM. Zwrócił też uwagę, że w innych strategicznych sektorach - takich jak energetyka czy branża paliwowa - mamy państwowe spółki.