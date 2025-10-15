"Robimy, nie gadamy. Naprawa Polski po ośmiu latach rządów PiS-u trwa. Nie jest łatwa ani przyjemna" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Inicjatywy Polskiej. "Jak popatrzymy na te główne sukcesy, które udało nam się przez dwa lata osiągnąć, to jest to odblokowanie KPO, 660 mld zł, w tym roku decyzja o przyznaniu na bezpieczeństwo z Unii Europejskiej 180 mld zł. Tego byśmy nie mieli, gdyby rządzili dalej Morawiecki i Kaczyński, bo oni byli skonfliktowani w Brukseli ze wszystkimi. Dla mnie istotna jest kwestia in vitro, bo o to walczyliśmy. Dzisiaj 30 tys. par jest zakwalifikowanych do tego programu. 6 tys. dzieci już się urodziło. Pamiętam inflację na poziomie 19 proc., a dzisiaj mamy 3 proc." - dodał.

Dariusz Joński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Mijają dwa lata od odsunięcia PiS od władzy. Co udało się rządowi?

Odbiliśmy państwo ludziom, którzy ukradli ten kraj, myślę o Kaczyńskim i jego partii. Nie jest łatwo, bo najpierw blokował prezydent Duda, teraz kolejny prezydent, który wetuje, ale jednak pokazujemy, że można przegłosować rentę wdowią, wyższy zasiłek pogrzebowy, rekordowe podwyżki dla nauczycieli. Można nawet po latach na nowo uruchomić pociąg do Łomży (...) - powiedział Dariusz Joński.

Dzisiaj pierwszy w historii premier i obecnie poseł ma zarzuty - Morawiecki - a Kaczyński jest wezwany. Jak popatrzymy, to zarzuty otrzymały osoby za Orlen, za RARS, za Collegium Humanum, za aferę NCBiR, aferę wizową, wybory kopertowe. Rusza sprawa Brauna. Obajtek jest bez immunitetu. Był czas zbierania dowodów i stawiania zarzutów, a teraz będziemy mieć sprawy sądowe - dodał.

Inicjatywa Polska znika

Pamiętam, jak zakładaliśmy Inicjatywę Polską. Najpierw to było stowarzyszenie. Dwa razy zbieraliśmy podpisy w sprawie liberalizacji aborcji. Zebraliśmy skutecznie dwukrotnie. Barbara Nowacka nas reprezentowała. Wtedy to był największy test i podjęliśmy decyzję o budowie formacji. Dziś ma swoich przedstawicieli w sejmikach, miastach, w rządzie - powiedział polityk.

Przypomnijmy, że 25 października ma dojść do zjednoczenia PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Podjęliśmy decyzję, że warto połączyć siły. My współpracujemy przez ostatnie siedem lat na poziomie miast, województw i kraju. Ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Podjęliśmy decyzję - i my, i Nowoczesna, i Platforma - że warto budować duży projekt z jednym liderem, tak żeby faktycznie wygrać wybory w 2027 roku - powiedział gość Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24

"Liderzy ogłoszą moment i nazwę tego projektu"

Europoseł przyznał, że nazwa nowej formacji nie została jeszcze ogłoszona, ale decyzja ma zapaść wkrótce.

Liderzy ogłoszą moment i nazwę tego projektu. Na pewno nie chcemy tego przeciągać. Chcemy, żeby to się stało wkrótce, dlatego że jest dużo pracy do zrobienia i wielu Polaków do przekonania - zapewnił polityk.

Dariusz Joński - zapytany o przyszłość Inicjatywy Polskiej - potwierdził, że ugrupowanie zostanie wchłonięte przez nowy, wspólny projekt. Wskazał też, że liderem całego przedsięwzięcia pozostanie premier Donald Tusk, bo "nie ulega wątpliwości, że lider jest jeden.

W tej koalicji liderem jest premier Donald Tusk. Jeśli wykorzystamy jego pełne doświadczenie życiowe i zawodowe, te wybory w 2027 roku możemy wygrać. Ale wymaga to nieprawdopodobnej pracy. Jesteśmy na to gotowi - powiedział europoseł.

Jaka rola w nowym ugrupowaniu przypadnie Barbarze Nowackiej?

Na pytanie o ewentualną rolę Barbary Nowackiej w strukturze nowego ugrupowania, polityk Inicjatywy Polskiej zaznaczył, że decyzje personalne zapadną później.

Jeśli łączymy formację i budujemy nową, to liderzy tych trzech ugrupowań oczywiście są w zarządzie, ale te wszystkie decyzje personalne będą podejmowane na końcu - stwiedził Dariusz Joński w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.