Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki nie wziął udziału w piątkowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego partii w Warszawie. Zamiast tego były premier odwiedził Brzozów na Podkarpaciu, gdzie spotkał się z sympatykami PiS. W tle narastają spory i napięcia wewnątrz ugrupowania.

Mateusz Morawiecki nie pojawił się na ważnym spotkaniu kierownictwa PiS w Warszawie.

Były premier wybrał spotkanie z wyborcami w Brzozowie razem z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem.

Prezydium PiS miało omawiać dyscyplinowanie polityków za medialne spory.

W partii narastają napięcia między frakcjami Morawieckiego i Ziobry.

W piątek po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zebrało się kierownictwo partii. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów oraz zdyscyplinowanie polityków, którzy w ostatnim czasie wdali się w medialne spory. Wśród nich wymieniano m.in. Jacka Sasina, przedstawicieli frakcji Zbigniewa Ziobry oraz samego Mateusza Morawieckiego.

Jednak były premier nie pojawił się na Nowogrodzkiej, choć był informowany przez kierownictwo partii o zebraniu. Zamiast tego wybrał otwarte spotkanie z mieszkańcami Brzozowa na Podkarpaciu, razem z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem.

Jarosław Kaczyński na wcześniejszej konferencji prasowej przyznał, że wie o spotkaniu w Brzozowie, jedna liczy na to, że Morawiecki pojawi się na Nowogrodzkiej. Został powiadomiony SMS-ami - powiedział prezes PiS i zaznaczył, że w Brzozowie mają być trzy osoby, zatem brak jednej niczego nie zmieni. Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie. Bo trzeba rzeczywiście porozmawiać - mówił Kaczyński.

Rosnące napięcia i podziały w PiS

Według nieoficjalnych informacji relacje między frakcją Morawieckiego a zwolennikami Zbigniewa Ziobry są coraz bardziej napięte. Politycy związani z dawną Suwerenną Polską oczekują wsparcia dla Ziobry, który przebywa obecnie w Budapeszcie. Jednocześnie w partii narasta frustracja wobec postawy byłego ministra sprawiedliwości.

Z kolei Morawiecki nie został uwzględniony w zespołach odpowiedzialnych za opracowanie programu PiS oraz w grupach tematycznych przygotowujących poszczególne elementy programowe. Według niektórych mediów miało to na celu osłabienie jego pozycji w ugrupowaniu.

Przyszłość PiS pod znakiem zapytania

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że partia musi działać w sposób zorganizowany i zdyscyplinowany, by skutecznie oddziaływać na opinię publiczną. Wyraził nadzieję, że Morawiecki pozostanie lojalny wobec ugrupowania i będzie współpracował z resztą kierownictwa.

Jednak narastające podziały i publiczne spory wskazują, że przed PiS stoją poważne wyzwania związane z jednością i przyszłością partii.