Klub Centrum, który powstał po rozłamie w Polsce 2050 Szymona Hołowni, chce złożyć w sądzie dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia do środy. Za budowę struktur stowarzyszenia odpowiedzialny ma być wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.

Centrum / Paulina Hennig-Kloska/X /

Do środy klub Centrum chce złożyć w sądzie dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia.

W niedzielę wieczorem odbyło zdalne spotkanie środowiska skupionego wokół klubu parlamentarnego Centrum. W szczytowym momencie uczestniczyło w nim ok. 90 osób, z czego - według informatora Polskiej Agencji Prasowej - ok. dwóch trzecich związanych było wcześniej z lokalnymi strukturami Polski 2050. To byli działacze Polski 2050 , którzy wypisali się z partii albo chcą się z niej wypisać - doprecyzował inny polityk.

Podczas spotkania - według nieoficjalnych informacji - zapowiedziano, że parlamentarzyści klubu Centrum do środy chcą złożyć w sądzie dokumenty, które umożliwią rejestrację stowarzyszenia. Inny parlamentarzysta Centrum przekazał, że jeżeli dokumenty uda się złożyć w tym terminie, to prawdopodobnie jeszcze w środę odbędzie się konferencja prasowa klubu, na której ogłoszone zostaną szczegóły.

Rozkład na szachownicy

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika też, że za komunikację z osobami zainteresowanymi współpracą ma odpowiadać poseł Rafał Kasprzyk. Natomiast za budowę struktur - wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, który jest bliskim współpracownikiem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, uznawanej za twarz klubu Centrum.

W ubiegłym tygodniu Kasprzyk, który był dotychczasowym liderem Polski 2050 w woj. świętokrzyskim, poinformował, że wraz z nim z macierzystego ugrupowania zdecydowała się odejść "większość" lokalnych działaczy partii. Mowa jest o około 30 aktywnych członkach formacji (opłacających partyjne składki).

W trakcie spotkania zapowiedziano ponoć również plan stopniowego odchodzenia działaczy Polski 2050 z niektórych regionów. Odejścia mają być ogłaszane stopniowo, co kilka dni.



Centrum - lista członków

W skład Centrum wchodzą: Paulina Hennig-Kloska, Aleksandra Leo, Ewa Szymanowska, Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Izabela Bodnar, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Mirosław Suchoń, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Norbert Pietrykowski, Sławomir Ćwik, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Piotr Masłowski, Grzegorz Fedorowicz i Jacek Trela. Współpracę z klubem ogłosił również europoseł Michał Kobosko.

"Zakładamy Klub Parlamentarny Centrum, bo Centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy. Chcemy, by Polska była w Centrum naszej pracy, w Centrum naszej uwagi. Centrum to również miejsce, którym zdobywa się równowagę i stawia przeciwwagę wobec skrajności, których w Polsce w ostatnich latach mamy zdecydowanie za wiele" - napisała 18 lutego Paulina Hennig-Kloska, która dzień później była naszym gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Rozmowę z polityczką znajdziesz poniżej.