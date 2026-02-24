Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął przetarg na przebudowę układu drogowo-torowego w okolicy Teatru Bagatela. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Krakowa, która wyceniła prace na prawie 20 mlilionów złotych. Jeśli nie pojawią się odwołania, wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Prace ruszą prawdopodobnie w maju, a to oznacza ogromne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.

/ ZDMK /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

O tym remoncie mówiło się od dawna. To ścisłe centrum Krakowa i jeden z najważniejszych węzłów tramwajowych w mieście.

Do ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przetargu na realizację inwestycji zgłosiło się sześć firm. Właśnie wybrano najkorzystniejszą ofertę. Jeśli nie wpłyną odwołania, ZDMK lada moment podpisze moment umowę z wykonawcą.

Zakres prac i harmonogram

Inwestycja obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oświetlenia, odwodnienia oraz układu drogowego. Prace będą prowadzone od skrzyżowania ulic Dunajewskiego, Karmelickiej i Podwale do wysokości ulic Rajskiej i Garbarskiej.

W planach jest budowa nowego torowiska z prefabrykowanych płyt, przebudowa skrzyżowań i zjazdów, montaż elementów uspokojenia ruchu oraz modernizacja systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Prace przy węźle „Bagatela” rozpoczną się po zakończeniu utrudnień na węźle „Straszewskiego – Piłsudskiego”, co według planów nastąpi w maju 2026 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Miasto przygotowało specjalny „Pakt remontowy” dla przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie remontowanych ulic.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do lokali mieszkalnych, obiektów publicznych i firm. Wyznaczone zostaną także specjalne miejsca postojowe dla dostaw do lokali usługowych.

Informacja dla mieszkańców i turystów

W rejonie inwestycji pojawią się dotykowe ekrany informacyjne z aktualnymi mapami organizacji ruchu i przeglądem firm działających w okolicy.

Miasto uruchomi również specjalny punkt informacyjny oraz kampanię promującą lokalnych przedsiębiorców w mediach miejskich i internecie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami urzędników, prace w rejonie Teatru Bagatela mają potrwać do końca roku.