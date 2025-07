Radosław Sikorski na czele rankingu kandydatów na premiera. Donald Tusk poza pierwszą trójką – tak prezentują się najnowsze preferencje Polaków dotyczące przyszłego szefa rządu. Wyniki sondażu rzucają nowe światło na polityczną scenę przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Mentzen, Sikorski czy Duda?, fot. Wojtek Jargiło, Tytus Żmijewski, Piotr Nowak / PAP

Radosław Sikorski liderem sondażu

Według najnowszego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu, to Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych, cieszy się największym zaufaniem Polaków w kontekście objęcia stanowiska premiera po wyborach w 2027 roku. Na Sikorskiego wskazało 18,6 proc. respondentów, co daje mu wyraźną przewagę nad pozostałymi kandydatami.

Wynik ten potwierdza rosnącą popularność szefa polskiej dyplomacji, który już w poprzednich badaniach był postrzegany jako polityk zdolny do skutecznego kierowania rządem. Wcześniej aż 33,3 proc. ankietowanych uznało, że Sikorski byłby lepszym premierem niż obecny szef rządu, Donald Tusk.

Sławomir Mentzen i Andrzej Duda w czołówce

Drugie miejsce w sondażu zajął Sławomir Mentzen, lider partii Nowa Nadzieja i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków młodego pokolenia. Mentzena wskazało 15,2 proc. badanych, co świadczy o jego rosnącej pozycji na polskiej scenie politycznej i dużym zaufaniu społecznym. Na trzecim miejscu uplasował się Andrzej Duda, obecny prezydent RP, którego jako przyszłego premiera widzi 13,1 proc. respondentów. Wynik ten może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że Duda dotychczas nie deklarował wprost chęci objęcia stanowiska szefa rządu po zakończeniu swojej kadencji prezydenckiej.

Donald Tusk poza podium

Zaskoczeniem dla wielu może być dopiero czwarta pozycja Donalda Tuska, obecnego premiera i lidera Koalicji Obywatelskiej. Tylko 12,2 proc. ankietowanych chciałoby, aby Tusk pozostał na stanowisku premiera po wyborach w 2027 roku. To wyraźny spadek poparcia w porównaniu z wcześniejszymi badaniami i sygnał, że Polacy coraz częściej poszukują nowych twarzy w polityce.

Za Tuskiem znaleźli się kolejno Przemysław Czarnek, były minister edukacji, z wynikiem 6 proc., oraz Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, którego wskazało jedynie 2,7 proc. respondentów.

Warto zwrócić uwagę, że aż 14,5 proc. badanych wskazało opcję "inny polityk", co może świadczyć o dużym zapotrzebowaniu na nowe postaci w polskiej polityce. Z kolei 18,1 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", co pokazuje, że wielu Polaków nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji co do przyszłego premiera.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-16 lipca 2025 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Wzięło w nim udział 801 dorosłych osób z całej Polski. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania, co gwarantuje wiarygodność i rzetelność uzyskanych wyników.