Miłośnicy podróży koleją oraz fani letnich wyjazdów nad Adriatyk mogą w tym sezonie skorzystać z wyjątkowej oferty – bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Adriatic Express, bo tak nazywa się pociąg obsługujący tę trasę, umożliwia wygodną i komfortową podróż przez cztery europejskie kraje, oferując jednocześnie jedną z najdłuższych tras kolejowych dostępnych obecnie w Europie. "Obserwujemy bardzo wysokie zainteresowanie podróżą pociągiem Adriatic Express. W tej chwili mamy wyprzedaną w każdym kursie większość rezerwacji. Najszybciej wyprzedały się miejsca leżące. Pozostało niewiele wolnych miejsc siedzących na przejazdy w końcu sierpnia" - informuje PKP Intercity.

Rijeka / Shutterstock

Obserwujemy bardzo wysokie zainteresowanie podróżą pociągiem Adriatic Express - przyznaje PKP Intercity. Staramy się proponować podróżnym atrakcyjną ofertę. Pociąg Adriatic Express to odpowiednik 3-4 autobusów dalekobieżnych o zbliżonym do nich czasem przejazdu. Do oferowanego połączenia dopasowaliśmy odpowiednią cenę, mając na uwadze dostępność usługi przejazdu dla jak największej liczby pasażerów - wyjaśnia przewoźnik.

Trasa licząca ponad 1200 kilometrów

Pociąg Adriatic Express pokonuje trasę o długości około 1240 kilometrów, przemierzając Polskę, Czechy, Austrię oraz Słowenię, by dotrzeć do malowniczej Rijeki - chorwackiego miasta położonego nad brzegiem Adriatyku. To wyjątkowa propozycja dla osób, które chcą uniknąć długiej podróży samochodem lub samolotem, a jednocześnie cenią sobie możliwość obserwowania zmieniających się krajobrazów Europy Środkowej i Południowej zza okien pociągu.

Regularne kursy w sezonie letnim

Adriatic Express kursuje cztery razy w tygodniu z Warszawy do Rijeki - we wtorki, czwartki, piątki oraz niedziele. W przeciwnym kierunku, z Rijeki do Warszawy, pociąg odjeżdża w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Taki rozkład jazdy pozwala na elastyczne planowanie podróży zarówno osobom wybierającym się na dłuższy urlop, jak i tym, którzy chcą spędzić nad Adriatykiem tylko kilka dni.

Połączenie dostępne będzie do końca wakacji - ostatni kurs z Warszawy zaplanowano na 28 sierpnia, natomiast z Rijeki - dzień później, 29 sierpnia. To doskonała okazja, by jeszcze w tym sezonie letnim zaplanować wyjazd do Chorwacji bez konieczności przesiadek i zmartwień związanych z organizacją transportu.

PKP Intercity - lider kolejowych połączeń dalekobieżnych

Operatorem połączenia jest PKP Intercity, największy polski przewoźnik kolejowy, który od lat zapewnia komunikację pomiędzy największymi miastami w kraju oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi. Firma sukcesywnie rozwija swoją ofertę, umożliwiając podróżowanie również poza granice Polski. W ubiegłym roku pociągi PKP Intercity przewiozły aż 78,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 15 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym i aż o 33 procent więcej niż w roku 2022.