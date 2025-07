Województwo zachodniopomorskie utrzymało pozycję wicelidera wśród najbogatszych regionów Polski, ustępując jedynie Mazowszu. Najnowszy ranking finansowy samorządów pokazuje, że konsekwentna polityka inwestycyjna oraz współpraca lokalnych władz przynoszą wymierne efekty. Sprawdzamy, które województwa w Polsce mogą pochwalić się największymi dochodami, a gdzie sytuacja wygląda najgorzej. Najnowsze dane opublikowano w corocznym rankingu zamożności samorządów "Wspólnoty".

Ranking: Najbogatsze samorządy w 2024 r. / Shutterstock

Kto znalazł się na szczycie rankingu?

W 2024 roku podium wśród województw zajęły: mazowieckie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Wśród miast wojewódzkich liderami są Warszawa, Opole i Poznań. Najwyższe lokaty w kategorii miast na prawach powiatu przypadły Sopotowi, Płockowi i Gliwicom. W kategorii powiatów największy sukces odnotowały powiaty: przysuski, człuchowski i opatowski. Wśród miast powiatowych na czele znalazły się Polkowice, Grodzisk Mazowiecki oraz - co jest sporym zaskoczeniem - Pruszcz Gdański.

Najbogatsze małe gminy miejsko-wiejskie i miasteczka to Krynica Morska, Międzyzdroje i Kamieńsk. Wśród gmin wiejskich niezmiennie liderują Kleszczów, Rewal i Sulmierzyce.

Najbogatsze województwa w Polsce

W najnowszym zestawieniu najbogatszych samorządów w Polsce, przygotowanym przez pismo "Wspólnota", województwo zachodniopomorskie zajęło drugie miejsce w kraju pod względem dochodów per capita. Region osiągnął imponujący wynik 718,50 zł na mieszkańca, ustępując jedynie Mazowszu, które z wynikiem 881,79 zł niezmiennie pozostaje liderem rankingu. Aż 45 procent wszystkich wydatków regionu przeznaczanych jest na inwestycje, co znacząco wpływa na wzrost dochodów i rozwój lokalnej infrastruktury. Tak prezentuje się pełny ranking zamożności województw per capita w złotówkach:

woj. mazowieckie - 881,79 zł woj. zachodniopomorskie - 718,50 zł woj. kujawsko-pomorskie - 701,54 zł woj. podkarpackie - 689,20 zł woj. dolnośląskie - 677,53 zł woj. pomorskie - 667,10 zł woj. świętokrzyskie - 648,16 zł woj. opolskie - 646,16 zł woj. lubuskie - 644,31 zł woj. warmińsko-mazurskie - 642,07 zł

Metodologia rankingu - jak oceniano zamożność?

Ranking najbogatszych samorządów opiera się na precyzyjnej metodzie liczenia dochodów. Z zestawień wyłączono wpływy z dotacji celowych, które mogą jednorazowo zawyżać wyniki niektórych jednostek. Dochody zostały skorygowane o składki przekazywane w ramach tzw. podatku janosikowego oraz o skutki ulg i zwolnień w podatkach lokalnych, aby jak najwierniej oddać rzeczywistą zamożność budżetów.

Ostateczny wskaźnik to skorygowane dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca każdej jednostki samorządowej. Dzięki temu ranking pozwala na rzetelne porównanie sytuacji finansowej miast, powiatów i gmin w całej Polsce.