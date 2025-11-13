Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w środę wieczorem ustawę o finansowaniu rządu federalnego, kończąc tym samym najdłuższy w historii USA paraliż administracji, tzw. shutdown. Dokument został wcześniej przegłosowany w Izbie Reprezentantów.

Trump kończy najdłuższy shutdown w historii USA – rząd wraca do pracy po 43 dniach

Prezydent Donald Trump podpisał ustawę kończącą najdłuższy w historii USA shutdown, który trwał 43 dni.

W wyniku paraliżu administracji federalnej odwołano lub opóźniono 20 tysięcy lotów.

Trump wezwał republikanów do rezygnacji z taktyki filibuster w Senacie, krytykując jednocześnie Demokratów za wywołanie kryzysu.

Po podpisaniu ustawy amerykański rząd wznowi normalne funkcjonowanie - podkreślił prezydent. Shutdown, czyli zawieszenie pracy większości agencji federalnych, trwał niemal 43 dni - od 1 października. Był to najdłuższy tego typu kryzys w historii Stanów Zjednoczonych.

Skutki shutdownu: tysiące odwołanych lotów

Donald Trump poinformował, że w wyniku paraliżu administracji aż 20 tysięcy lotów zostało odwołanych lub opóźnionych. Prezydent obarczył winą za zaistniałą sytuację Partię Demokratyczną, podkreślając, że "wyglądają bardzo źle".

Apel do republikanów o zmianę taktyki w Senacie

Prezydent USA zaapelował także do republikańskich senatorów o zaprzestanie stosowania tzw. filibuster, czyli parlamentarnej taktyki opóźniania lub blokowania procesu legislacyjnego. Obowiązująca w Senacie procedura zakłada konieczność przekroczenia progu 60 głosów do uchwalenia ustawy.