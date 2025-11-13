Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w środę wieczorem ustawę o finansowaniu rządu federalnego, kończąc tym samym najdłuższy w historii USA paraliż administracji, tzw. shutdown. Dokument został wcześniej przegłosowany w Izbie Reprezentantów.
- Prezydent Donald Trump podpisał ustawę kończącą najdłuższy w historii USA shutdown, który trwał 43 dni.
- W wyniku paraliżu administracji federalnej odwołano lub opóźniono 20 tysięcy lotów.
- Trump wezwał republikanów do rezygnacji z taktyki filibuster w Senacie, krytykując jednocześnie Demokratów za wywołanie kryzysu.
Po podpisaniu ustawy amerykański rząd wznowi normalne funkcjonowanie - podkreślił prezydent. Shutdown, czyli zawieszenie pracy większości agencji federalnych, trwał niemal 43 dni - od 1 października. Był to najdłuższy tego typu kryzys w historii Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump poinformował, że w wyniku paraliżu administracji aż 20 tysięcy lotów zostało odwołanych lub opóźnionych. Prezydent obarczył winą za zaistniałą sytuację Partię Demokratyczną, podkreślając, że "wyglądają bardzo źle".
Prezydent USA zaapelował także do republikańskich senatorów o zaprzestanie stosowania tzw. filibuster, czyli parlamentarnej taktyki opóźniania lub blokowania procesu legislacyjnego. Obowiązująca w Senacie procedura zakłada konieczność przekroczenia progu 60 głosów do uchwalenia ustawy.