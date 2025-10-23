Decyzja w Polskim Stronnictwie Ludowym już podjęta. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył w czwartek, że jego ugrupowanie w przyszłych wyborach parlamentarnych będzie startowało samodzielnie, bo jest samodzielną partią polityczną.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz / Przemysław Piątkowski / PAP

Szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił, że Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje samodzielnie w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Najnowszy sondaż OGB pokazuje, że KO może liczyć na 38,12 proc. poparcia, PiS - 29,81 proc., Konfederacja - 15,5 proc., a PSL - 2,78 proc.

W przypadku wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej (KO, NL, PSL, Polska 2050), poparcie wyniosłoby 46,73 proc.

Co mówi najnowszy sondaż?

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) wynika, że KO może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów, PiS - 29,81 proc., Konfederacja - 15,5 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 6,02 proc.; pod progiem wyborczym znalazłyby się: Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

W wariancie wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej obóz rządzący (KO, NL, PSL i Polska 2050) mógłby liczyć na 46,73 proc. poparcia, PiS - 28,7 proc. głosów, Konfederacja - 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 5,84 proc., a Razem - 2,19 proc.

Kosiniak-Kamysz: Byłoby jak na Węgrzech

W kontekście tego sondażu Kosiniak-Kamysz został zapytany w czwartek na konferencji prasowej, czy PSL rozważa start w wyborach parlamentarnych 2027 r. z ewentualnej jednej listy ugrupowań koalicyjnych.

Prezes PSL odpowiedział, że już widział kiedyś podobne sondaże, które dawały jednej liście koalicyjnej zwycięstwo w 2019 roku, a - dodał - "później miały dać zwycięstwo w 2023 roku". Gdybyśmy się na to umówili, to byłoby tak, jak na Węgrzech. Tam stworzono jedną listę i przegrali. My nie stworzyliśmy jednej listy i wygraliśmy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców oświadczył, że PSL będzie startowało w przyszłych wyborach parlamentarnych samodzielnie, "bo jest samodzielną partią polityczną".