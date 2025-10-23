Mieszkańcy Karaibów muszą przygotować się na trudne dni. Tropikalna burza Melissa, która w środę przyniosła ulewne deszcze na Haiti i Dominikanę, może w najbliższych dniach przekształcić się w groźny huragan - ostrzegają amerykańscy meteorolodzy. Synoptycy przewidują wysokie ryzyko powodzi w północnej części Karaibów, szczególnie na Haiti, Dominikanie, Kubie i Jamajce.

Melissa to już 13. nazwana burza w tegorocznym sezonie huraganów na Atlantyku / ORLANDO BARRIA / PAP/EPA

Burza tropikalna Melissa znajduje się około 530 km na południowy zachód od Port-au-Prince i 480 km od Kingston na Jamajce.

Maksymalna prędkość wiatru wynosi 85 km/h, a eksperci ostrzegają, że Melissa może przekształcić się w niebezpieczny huragan.

To już 13. nazwana burza w tegorocznym sezonie atlantyckim, pierwsza na Karaibach.

To może być dopiero początek

Według najnowszych danych Krajowego Centrum Huraganów (NHC), w środę burza znajdowała się około 530 kilometrów na południowy zachód od Port-au-Prince i 480 kilometrów od Kingston na Jamajce. Maksymalna prędkość wiatru wynosiła wtedy 85 km/h, ale eksperci nie mają wątpliwości: to może być dopiero początek. Niestety, coraz bardziej prawdopodobne jest, że Melissa przekształci się w duży i niebezpieczny huragan - podkreślają specjaliści.

Już teraz mieszkańcy regionu odczuwają skutki żywiołu. W południowej Dominikanie dziesiątki osób schroniło się w przygotowanych wcześniej schroniskach, a w teren wysłano 500 ratowników. Sytuację pogarszają przerwy w dostawie prądu i wody - wyłączonych z użytku jest kilkadziesiąt systemów zaopatrzenia w wodę, co dotknęło ponad pół miliona osób.

Władze Haiti ogłosiły ostrzeżenie przed huraganem dla południowej części kraju - od granicy z Dominikaną aż po stolicę, Port-au-Prince. Jamajka natomiast objęta jest ostrzeżeniem o burzy tropikalnej. Eksperci przypominają, że powodzie od lat są najgroźniejszym skutkiem przechodzenia takich systemów nad Karaibami. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą Melissa, nie będzie wyjątkiem - podkreśla Michael Lowry, specjalista ds. huraganów.

Trudno przewidzieć trasę burzy

Jak wynika z prognoz NHC, trasa burzy nie jest jeszcze w pełni przewidywalna. Wiadomo jednak, że w najbliższych dniach Melissa będzie się przemieszczać w stronę Jamajki, gdzie może dotrzeć już w czwartek wieczorem lub w piątek. W południowo-zachodnim Haiti warunki huraganu mogą wystąpić pod koniec tygodnia.

Melissa to już 13. nazwana burza w tegorocznym sezonie huraganów na Atlantyku - i pierwsza, która utworzyła się na Karaibach w tym roku. Amerykańska agencja NOAA zapowiadała, że ten sezon będzie powyżej normy: spodziewano się nawet do 18 nazwanych burz, z czego 5-9 mogłoby przekształcić się w huragany.

Na razie nie ma prognoz wskazujących, by Melissa bezpośrednio zagroziła Stanom Zjednoczonym, ale eksperci apelują o czujność. Trasa burzy wciąż jest niepewna, a sytuacja może się zmieniać.