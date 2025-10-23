Bielone domy na wzgórzu, gaje oliwne i zapierający dech w piersiach widok na morze – to nie Santorini, lecz Ostuni w południowych Włoszech. To niezwykłe miasteczko, nazywane "Białym Miastem", łączy w sobie śródziemnomorski klimat, starożytne korzenie i niepowtarzalną atmosferę. Sprawdź, dlaczego tej jesieni warto wybrać się tu choćby na weekendowy wypad!

Ostuni – „Santorini Włoch” zachwyca jesienią! Białe Miasto, które podbija serca turystów / Shutterstock

Ostuni to urokliwe "Białe Miasto" w Apulii, przypominające greckie Santorini, ale bez tłumów!

Założone przez Greków w VII w. p.n.e., z piękną katedrą i renesansowymi zabytkami, które warto zobaczyć za darmo.

Stare miasto pełne wąskich uliczek, kawiarni i lokalnych sklepików, idealne na chilloutowe spacery.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Na pierwszy rzut oka Ostuni wygląda jak żywcem wyjęte z greckiej pocztówki. Bielone wapnem domy i wąskie uliczki pną się po wzgórzu, a z każdego zakątka rozciąga się bajeczny widok na migoczące w słońcu Morze Adriatyckie. To właśnie tu, w sercu Apulii, można poczuć się jak na Santorini, lecz bez tłumów i z autentycznym włoskim klimatem.

Ostuni nie bez powodu nazywane jest "Białym Miastem". To ufortyfikowane miasteczko już od czasów starożytnych przyciągało uwagę podróżników i kupców. Dziś, licząc zaledwie 32 tysiące mieszkańców, zachwyca swoją autentycznością, spokojem i wyjątkową atmosferą.

Greckie korzenie i włoska historia

Włoskie miasta słyną z historii, ale to Ostuni ma swoje niezwykłe początki. Miasto założyli Grecy już w VII wieku p.n.e., a jego lokalizacja na wzgórzu miała chronić mieszkańców przed atakami najeźdźców. Przez wieki Ostuni przechodziło z rąk do rąk, a największy rozkwit przypadł na czasy renesansu. Właśnie z tego okresu pochodzi wiele zabytków, które zachowały się do dziś.

Prawdziwą perłą miasta jest katedra - imponująca budowla z XVI i XVIII wieku, uznana za Pomnik Narodowy już w 1902 roku. Jej fasadę zdobią misternie wykonane rozety, a wnętrze zachwyca freskami i dziełami sztuki sakralnej. To miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, zwłaszcza że wstęp jest darmowy!

Zgub się w labiryncie uliczek

Ostuni – magiczne miasto, które pokochasz tej jesieni / Shutterstock

Ostuni to raj dla miłośników spacerów i odkrywania urokliwych zakątków. Stare miasto to istny labirynt wąskich uliczek, białych łuków i schodów prowadzących w nieoczekiwane miejsca. Trasa obejmuje nie tylko katedrę, ale także szlacheckie pałace przy Via Cattedrale, dawny klasztor przekształcony w ratusz oraz Muzeum Miejskie i Archeologiczne.

Ostuni oferuje wszystko, co potrzebne do idyllicznego popołudniowego spaceru. Centralnym punktem miasta jest Piazza della Libertà z imponującą Kolumną św. Oronza, patrona Ostuni, otoczoną kawiarniami i sklepikami z lokalnymi pamiątkami.

Apulia - królestwo smaków

Region Apulii to prawdziwy raj dla smakoszy. Tutejsza kuchnia, nazywana "cucina povera", bazuje na prostych, lokalnych składnikach - świeżych warzywach, oliwie z oliwek i domowym makaronie. To właśnie Apulia dostarcza aż 40 proc. włoskiej oliwy z oliwek, która stanowi bazę większości potraw.

W Ostuni koniecznie trzeba spróbować takich specjałów jak orecchiette alle cime di rapa (makaron z liśćmi rzepy), burrata, taralli czy stek tatar w oliwie.

Festiwale, które tętnią życiem

W sierpniu odbywa się festiwal Cavalcata di Sant’Oronzo / Shutterstock

Ostuni to nie tylko piękne widoki i wyśmienita kuchnia. To także miasto pełne życia, w którym przez cały rok odbywają się różnorodne festiwale. W sierpniu Cavalcata di Sant’Oronzo przyciąga tłumy widowiskową procesją rycerzy na koniach. W tym samym czasie odbywa się także Festiwal Starych Czasów - święto lokalnych przysmaków i tradycji.

Latem miasto rozbrzmiewa muzyką i literaturą podczas festiwali Un’emozione chiamata Libro oraz La Ghironda. To doskonała okazja, by poczuć prawdziwego ducha Ostuni i poznać mieszkańców.

Jak dotrzeć do Ostuni?

Choć Ostuni nie ma własnego lotniska, dotarcie tu jest prostsze, niż się wydaje. Najbliżej położone jest lotnisko w Brindisi, alternatywą jest lotnisko w Bari - stolicy Apulii, oddalonej o nieco ponad godzinę jazdy samochodem. Bari to zresztą kolejny punkt na mapie regionu, który warto odwiedzić!