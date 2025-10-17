"To jest strategia, którą przyjęły USA, dzisiaj jest rozmowa z Zełenskim, to będzie na pewno jakoś balansowane" - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o stanowisko Donalda Trumpa, który po rozmowie z Putinem wycofał się z wcześniejszych deklaracji dotyczących przekazania pocisków Tomahawk Ukrainie. "Prezydent Trump nie może ponieść porażki w rozmowach z Putinem, otworzył szeroko drzwi, dał pole do rozmów" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Pytany o to, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, odpowiedział, że "każdy scenariusz trzeba rozważać, nie obawiać się, ale przygotowywać".