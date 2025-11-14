​Posłowie PiS zapowiadają kontrolę poselską w Ministerstwie Edukacji Narodowej. "W związku z przyznaniem przez resort edukacji środków m.in. Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia" przeprowadzimy w MEN kontrolę poselską" - poinformował w piątek poseł PiS Michał Moskal. Jego zdaniem ta organizacja jest upolityczniona, a dotacja służyła "przelewaniu środków do swoich ludzi".

Ministra edukacji Barbara Nowacka / Marcin Obara / PAP

W MEN ma odbyć się kontrola poselska posłów PiS, dotycząca dofinansowania stowarzyszenia "Iustitia" przez ten resort.

Posłowie PiS zarzucają "Iustitii", że jest upolityczniona, a dotacje dla niej to "przelewanie środków do swoich ludzi".

Dotacje zostały przyznane w ramach konkursu "Młodzi obywatele", mającego na celu wspieranie kompetencji obywatelskich uczniów. Stowarzyszenie i Fundacja "Iustitia" otrzymały dwie dotacje: niecałe 140 tys. zł i 114,5 tys zł.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Dotacja dla "Iustitii" - posłowie zapowiadają kontrolę

W MEN ma się odbyć kontrola poselska, przeprowadzona przez posłów PiS - przekazał przedstawiciel partii Michał Moskal. Ma ona związek z dofinansowaniem, jakie stowarzyszenie "Iustitia" otrzymało od resortu edukacji. Zdaniem posła PiS, to stowarzyszenie sędziów jest upolitycznione, dlatego - w jego opinii - dotacja miała za zadanie "przelać środki do swoich ludzi".

Sprawa miała swój początek w czerwcu, kiedy MEN ogłosiło wyniki konkursu dotacyjnego ministra edukacji "Młodzi obywatele". Miał on na celu wesprzeć rozwój kompetencji i postaw obywatelskich u uczniów, a także wzmocnić ich zaangażowanie w życie społeczne. Chodziło głównie o realizację lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

Resort przekazał, że wnioski do programu złożyło 431 podmiotów, a dotacje otrzymały 164 z nich - na łączna kwotę niemal 30 mln zł. Wśród wybranych znalazły się Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia".

Poseł PiS: "Iustitia" jest upolityczniona

Zdaniem przedstawicieli PiS "Iustitia" jest upolitycznioną organizacją. Dlatego te dotacje odbierają jako "przelewanie środków do swoich ludzi". W związku z tymi podejrzeniami posłowie Michał Moskal i Marcin Porzucki mają rozpocząć kontrolę poselską w resorcie edukacji.

Zdaniem posła Moskala przyznanie tych dwóch konkretnych dotacji, to "korupcja polityczna" w wykonaniu rządu. Organizacjami, które otrzymują wsparcie, są organizacje upolitycznione, których sędziowie mają wydawać polityczne wyroki w sprawach ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością - ocenił polityk.

Poseł chce, aby kontrola wyjaśniła, w jaki sposób środki były przyznane zwycięskim podmiotom, jakie były kryteria wyboru, kto zasiadał w komisjach konkursowych, a także, na jakie konkretne projekty wnioskowała "Iustitia" - jako stowarzyszenie i fundacja.

Stowarzyszenie na projekt "Hallo! Tu Konstytucja" miało otrzymać 139 877 zł, a fundacja na projekt "100 lekcji w sądzie" - 114 500 zł - wynika z listy wniosków z przyznanym dofinansowaniem MEN.

"Iustitia" w przeszłości publikowała raporty dotyczące relacji między wymiarem sprawiedliwości i władzą polityczną - zwłaszcza w latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Stowarzyszenie nagłaśniało przypadki, które oceniało jako represje wobec sędziów i prokuratorów. W "Iustitii" aktywnym działaczem był np. obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.