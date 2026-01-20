Jest kolejny wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego. Adwokat przebywającego od ponad roku na Węgrzech polityka przedstawił właśnie sądowi wniosek o wyłączenie kolejnej sędzi, która miałaby orzekać w związku ze sprawą, czekającą na postanowienie od miesiąca.

Złożony dzisiaj przez mec. Bartosza Lewandowskiego wniosek dokłada właśnie kolejne piętro do trwającej od kilku tygodni piramidy wyłączeń sędziów. Ta zaczęła powstawać, kiedy sędzia Dariusz Łubowski odwołał wydany przez siebie samego Europejski Nakaz Aresztowania dla Marcina Romanowskiego. Zaskakująca decyzja zapadła 19 grudnia ub. roku.

Kilka dni później, 22 grudnia Prokuratura złożyła jednak kolejny wniosek o ściganie Romanowskiego przez ENA oraz drugi - o wyłączenie z tej sprawy sędziego Łubowskiego. Sprawa została przydzielona sędziemu Januszowi Zalewskiemu, który zdecydował o przyjęciu wniosku.

W związku z wyłączeniem sędziego Łubowskiego sprawę przydzielono dyżurnej sędzi Izabeli Ledzion. Jej udział w sprawie 13 stycznia także jednak oprotestował obrońca Romanowskiego, wskazując, że sędzia została wyznaczona w niewłaściwy sposób, niezgodny z przepisami obowiązującymi w sądzie.

Do rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia sędzi Ledzion wylosowana została kolejna sędzia, Agnieszka Wysokińska Walczak.

Obrońca Marcina Romanowskiego dziś jednak złożył wniosek o wyłączenie z decydowania ws. wydania ENA wobec Marcina Romanowskiego także tej sędzi.

Do rozstrzygnięcia więc także tego wniosku, o wyłączenie sędzi ze sprawy wyłączenia innej sędzi - będzie potrzebny kolejny sędzia...

Decyzji ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego nadal nie ma. Piętrowe wyłączanie osób, decydujących o wyłączeniach trwa w sądzie już prawie miesiąc.

Sprawa Marcina Romanowskiego - najważniejsze informacje

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry.

Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie łącznie 19 przestępstw. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Polityk został zatrzymany w połowie lipca 2024 r., po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm, ale wtedy wniosek prokuratury o aresztowanie posła PiS odrzucił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, a po złożeniu zażalenia na tę decyzję przez prokuraturę - 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie. Powodem był chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Dopiero 2 października 2024 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zgodziło się na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i areszt. Marcin Romanowski w połowie października ponownie usłyszał zarzuty, a w grudniu 2024 r. sąd zgodził się na areszt. W drugiej połowie grudnia 2024 r. polityk poinformował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.



