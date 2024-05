"Wysłałem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o wydatkowanie środków na zakup systemu Pegasus" - poinformował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Adam Bodnar podczas konferencji prasowej / Leszek Szymański / PAP

"Godzinę temu wysłałem wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi" - powiedział Bodnar. Jak dodał, ma to związek z przekroczeniem uprawnień, do których doszło przy zakupie oprogramowania Pegasus.

Jeśli poseł Woś straci immunitet, będzie odpowiadał za nadużycie funkcji, nadużycie zaufania publicznego oraz wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach.

Bodnar podkreślił, że wniosek liczy 28 stron.

Dodał, że "wniosek bazuje na całym szeregu dowodów, które zostały zebrane".

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. "Jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu wobec członka zorganizowanej grupy Ziobry. Pierwszy" - napisał Tusk na platformie X.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.