Kierujący ciężarówką wjechał w pojazd służby drogowej w Hrubieszowie - wynika ze wstępnych ustaleń policji. Pięć osób trafiło do szpitala. Jedna została przetransportowana śmigłowcem LPR.

/ Policja Lubelska /

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 7.30 przy ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie (Lubelskie).

Jedna z rannych osób jest w poważnym stanie. Kierujący tirem był trzeźwy.

Wszystkie pięć osób podróżujących busem trafiło do szpitali. Jeden ranny jest w poważniejszym stanie i został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Zamościu - poinformowała nadkom. Elżbieta Błaziak z hrubieszowskiej policji.

Kierujący tirem nie doznał obrażeń.

Droga powiatowa w miejscu zdarzenia jest zablokowana.