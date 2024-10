Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego. Wobec posła Suwerennej Polski, któremu prokurator przedstawił 11 zarzutów związanych z rozdzielaniem środków Funduszu Sprawiedliwości, nie zastosowano po wczorajszym przesłuchaniu żadnych środków zapobiegawczych. Dziś po analizie przesłuchania prokurator zdecydował o wystąpieniu do sądu o tymczasowe aresztowanie polityka na trzy miesiące.

Romanowski ponownie usłyszał 11 zarzutów

Wczoraj Romanowski stawił się w Prokuraturze Krajowej, która wezwała go w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Na briefingu po zakończeniu czynności rzecznik PK Przemysław Nowak powiedział, że ponownie postawione zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą tych samych czynów, które były objęte wnioskiem o uchylenie immunitetu skierowanym zarówno do Sejmu, jak i do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Prok. Nowak powiedział, że prokurator "nieco zmodyfikował" kwalifikację prawną tych czynów i co za tym idzie - również ich opisy. Natomiast nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z tymi samymi czynami - podkreślił Nowak. Poinformował, że prokurator zarzucił Romanowskiemu w sumie 11 czynów.

Pierwszym z nich - podał rzecznik PK - jest działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. Kolejnych dziesięć, a więc cała reszta, dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez podejrzanego w związku z konkretnymi decyzjami, konkretnymi działaniami podejmowanymi w ramach funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

Prok. Nowak mówił, że przekraczanie uprawnień miało polegać m.in. na polecaniu podległym pracownikom wyboru konkretnej oferty i wskazywaniu, który podmiot ma wygrać dany konkurs. Jeżeli np. dana oferta zawierała braki, to podejrzany, według zarzutów, zlecał jeszcze przed zgłoszeniem tej oferty i sugerował jak tę ofertę poprawić (...). To jest sedno tych zarzutów: podpisywał umowy o dofinansowanie z podmiotami, które nie spełniają wymogów ani formalnych, ani materialnych, a następnie zlecał dokonywanie wypłaty środków finansowych - powiedział Nowak.

Wyjaśnił ponadto, że siedem z dziesięciu zarzutów wobec Romanowskiego zostało zakwalifikowanych z artykułu dotyczącego przywłaszczenia mienia powierzonego. Łącznie mówimy tutaj o przywłaszczeniu kwoty ponad 107 mln zł oraz usiłowaniu przywłaszczenia kwoty ponad 58 mln zł - przekazał rzecznik PK.

Romanowski: Prokurator zmienił zakres zarzutów

Romanowski stwierdził jednak po opuszczeniu prokuratury, że doszło do zmiany zakresu zarzutów, co - jak powiedział - wykracza poza zakres wniosku o uchylenie immunitetu do ZP Rady Europy i do Sejmu, co z kolei stanowi naruszenie przepisów.

Adwokat posła Bartosz Lewandowski powiedział, że "zmiana kwalifikacji prawnej i opisów kwalifikacji na niekorzyść pana Marcina Romanowskiego jest niedopuszczalna". Dodał, że ani Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ani Sejm nie wyraziły zgody na taką zmianę.

Prokurator: Mamy do czynienia z tymi samymi czynami

Pytany o tę kwestię Nowak powiedział, że "te ramy zezwolenia na ściganie określa czyn, (...) a więc musimy się poruszać w ramach tego samego czynu, zdarzenia faktycznego". My poza te ramy nie wyszliśmy. Cały czas mówimy o tym samym czynie, tym samym zdarzeniu, dokonujemy oceny tych samych zachowań podejrzanego - powiedział prokurator.

Dodał, że "nie jest tak, że każda zmiana opisu czynu, jakakolwiek (...) musiałaby powodować ponowne przejście procedury". Prokurator w tym momencie uznał, że lepiej - z punktu widzenia prawnego - będzie odzwierciedlała ten stan faktyczny inna kwalifikacja - powiedział prok. Nowak. Dodał, że "obecnie prokurator uznał, że lepiej odzwierciedla to kwalifikacja prawna z art. 284 - a więc przywłaszczenie powierzonego mienia, i w tym zakresie, a więc jednej z kwalifikacji przyjętej w niektórych zarzutach nastąpiła zmiana".

Na pytanie, jakie okoliczności spowodowały, że prokurator zmienił kwalifikację, odparł, że jest to normalne na etapie postępowania przygotowawczego. Sądy karne rozstrzygają akty oskarżenia w zakresie zarzutów. Granice oskarżenia opisuje czyn. Prokurator zakreśla ten czyn w ramach oskarżenia, później sąd w ramach tego czynu może dowolnie zmieniać kwalifikację prawną i opis czynu. To nie wychodzi poza zakres oskarżenia, ponieważ mamy dalej do czynienia z tym samym czynem, niezależnie od tego, że sąd zmienił opis i kwalifikację prawną - wyjaśnił.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego

Nowak poinformował wczoraj również, że wobec Romanowskiego nie zastosowano na razie żadnych środków zapobiegawczych. Natomiast nie wykluczam zastosowania takich środków w przyszłości - zaznaczył. Dodał, że decyzja w tej sprawie może "nastąpić bardzo szybko, niebawem".

Jest możliwy w naszej ocenie każdy środek przewidziany przepisami Kpk, a więc również środki wolnościowe, ale również nasz wniosek o areszt skierowany do sądu jest też możliwy w naszej ocenie - zaznaczył.

Dziś jednak po analizie przesłuchania prokurator zdecydował o wystąpieniu do sądu o tymczasowe aresztowanie polityka na trzy miesiące.

Romanowski mówi o "politycznej ustawce"

Powtórzenie zarzutów Romanowskiemu - posłowi klubu PiS, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości - Prokuratura Krajowa planowała przeprowadzić już 7 października. Poseł nie stawił się jednak wtedy w PK, tłumacząc to wcześniej zaplanowanym dłuższym wyjazdem na Węgry.

Romanowski uważa, że postępowanie w jego sprawie jest "polityczną ustawką". Według niego, 15 lipca, gdy doszło do jego zatrzymania w tej sprawie, został bezprawnie pozbawiony wolności, ponieważ chronił go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podkreślił, że w związku z tym postępowanie karne wobec niego powinno zostać umorzone na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 Kpk. Przepis ten głosi m.in., że umarza się postępowanie, gdy nastąpił brak wymaganego zezwolenia na ściganie.