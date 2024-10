System kaucyjny nie jest gotowy do wejścia w życie - przyznała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig Kloska. Jak przyznała, rząd "myśli o przesunięciu terminu jego wprowadzenia o pół roku".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system kaucyjny ma ruszyć od początku 2025 roku.

Pilny apel do premiera

We wtorek podczas konferencji prasowej organizacje reprezentujące branżę napojową i sektor handlu detalicznego zaapelowały do premiera Donalda Tuska, by "natychmiast" skierować do procedowania w Sejmie projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ws. zmian w systemie kaucyjnym. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i opowiada części postulatom jakie zgłaszali różni interesariusze w tym branża napojowa i handlu. Chodzi np. o usunięcie z systemu zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych. Według branży ten projekt "leży na biurku premiera i czeka".

Branża napojów oraz handlu detalicznego zwróciła się też z apelem do rządu o przesunięcie obowiązku zbiórki opakowań na napoje w systemie kaucyjnym o rok, na 1 stycznia 2026 r.

Apel wystosowały m.in. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców podkreślił, że branża przygotowuje się do wejścia w życie systemu kaucyjnego niezależnie od finalnego kształtu ustawy. "Nagle zostaliśmy zaskoczeni informacją, że właściwie to może się okazać, że cała ustawa zostanie uchylona" - powiedział, dodając że z punktu widzenia branży napojowej "nie wygląda to najlepiej". Zaznaczył, że jeżeli ustawa nie zostanie poprawiona, a wejdzie w obecnej formie, to będzie oznaczać "dość potężne problemy dla wszystkich, którzy w system kaucyjny są zaangażowani".

Gantner przypomniał, że system kaucyjny jest niezbędny branży napojowej, żeby zrealizować zobowiązania wynikające z prawa unijnego. "Dotyczy to zarówno poziomu selektywnej zbiórki opakowań, w które pakujemy nasze napoje, jak również chociażby poziomu recyklatu, który musimy mieć już od 1 stycznia 2025 r." - wyjaśnił. Podkreślił, że Polska powinna wdrażać gospodarkę obiegu zamkniętego i wszelkie rozwiązania, które temu nie służą, stawiają Polskę w bardzo trudnej sytuacji.

System ma zacząć działać w 2025 roku

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przygotowaną przez MKiŚ nowelizacją, system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od początku 2025 r. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

14 października Rzeczpospolita informowała, że "obecnie są na stole trzy warianty rozstrzygnięcia sporu" dot. systemu kaucyjnego. Według cytowanego przez "Rz" uczestnika spotkania w resorcie klimatu w sprawie prac nad tzw. rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, pierwszy to kompromis zaproponowany przez wiceminister Anitę Sowińską - by przesunąć wejście systemu na lipiec 2025 r. Ten pomysł ma być jednak odrzucany przez samorządy. "Na stół wróciło znowu rozwiązanie, które popiera handel, by kaucje weszły od stycznia 2026 r., i ono jest prawdopodobniejsze. Wreszcie, niestety, największe szanse ma dziś całkowite uchylenie ubiegłorocznej ustawy o systemie kaucyjnym, a wtedy aktualne prace nad nowelizacją staną się bezprzedmiotowe" - dodał rozmówca "Rz".