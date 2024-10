Taylor Swift rusza z kolejnym projektem. Piosenkarka zapowiedziała premierę książki poświęconej dobiegającej końca trasie koncertowej "The Eras Tour". Lektura do sprzedaży ma trafić już w listopadzie i nie jest to jedyna niespodzianka, jaką przygotowała dla fanów artystka.

Taylor Swift szykuje książkę upamiętniająca trasę "The Eras Tour" / ANDRE DIAS NOBRE/AFP/East News / East News

W tym tygodniu rozpoczynamy ostatni etap trasy "The Eras Tour", co jest trudne do pojęcia. Ta trasa była najcudowniejszym doświadczeniem i wiedziałam, że chcę uwiecznić wspomnienia, które wspólnie stworzyliśmy, w szczególny sposób - napisała wokalistka na swoim profilu na Instagramie.

Książkę będzie można nabyć 29 listopada i będzie ona podsumowaniem szóstego w karierze artystki światowego tournée. Ma liczyć 256 stron i zostać opatrzona ponad 500 zdjęciami, w tym fotografiami zza kulis, które jeszcze nie zostały udostępnione. W książce, Swift podzieli się osobistymi refleksjami na temat trasy, a fani będą mogli zobaczyć siebie z jej punktu widzenia.

Książka to nie jedyna niespodzianka, jaką szykuje Swift. Artystka dodała, że w pakiecie fani otrzymają również winyl ostatniej płyty wokalistki - The Tortured Poets Department: The Anthology. Jest to jedenasty w karierze album piosenkarki, nad którym pracowała jeszcze w trakcie trwania "The Eras Tour".