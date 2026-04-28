Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, prezesowi Konfederacji Korony Polskiej. To pokłosie m.in. blokowania przez Brauna drogi podczas uroczystości w Jedwabnem upamiętniającej 84. rocznicę masakry polskich Żydów, do której doszło w tej miejscowości.

Grzegorz Braun na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu; zdj. archiwalne / Radek Pietruszka / PAP

Grzegorz Braun z uchylonym immunitetem

Na sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. To konsekwencja czynów, których Grzegorz Braun dopuścił się 10 lipca 2025 roku podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej w Jedwabnem. Do pogromu polskich Żydów w tej miejscowości doszło 10 lipca 1941 roku.

Co w Jedwabnem zrobił Braun?

Grzegorz Braun stanął z grupą osób na środku drogi publicznej w Jedwabnem i utrudniał ruch. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie zastosował się do poleceń wydanych przez funkcjonariusza policji, który wzywał go do postępowania zgodnie z prawem i umożliwienia przejazdu pojazdów, przez co - jak podaje PE - Braun miał celowo i znacząco utrudniać wykonywanie obowiązków służbowych.

Jak podaje PE, te czyny stanowią wykroczenie określone w art. 90 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenie określone w art. 65a ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń.

Grzegorz Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego w wyborach europejskich w czerwcu 2024 roku, a więc w czasie popełniania zarzucanego czynu był europosłem. Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna w związku ze zdarzeniem w Jedwabnem PE otrzymał na piśmie 31 października ubiegłego roku. Prokurator Generalny RP przekazał w nim wniosek Komendanta Głównego Policji w związku z postępowaniem karnym, które ma zostać wszczęte przeciwko Grzegorzowi Braunowi.

Tydzień temu, 23 kwietnia, Komisja prawna PE opowiedziała się za uchyleniem immunitetów czterech polskich europosłów: Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka .

Co daje Polsce uchylenie immunitetu europosłowi?

Uchylenie immunitetu europosłowi przez Parlament Europejski nie oznacza uznania europosła za winnego, za to umożliwia polskim organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terytorium Polski.

To nie pierwsza taka sytuacja

26 marca Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi za zniszczenie flag Ukrainy i UE oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury.

Europoseł Grzegorz Braun pali flagę Unii Europejskiej w Katowicach, 6 maja 2025 roku – lider Konfederacji Korony Polskiej kandydował wtedy w wyborach prezydenckich / Michał Meissner / PAP

Jeszcze wcześniej PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie, m.in. w sprawie zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.