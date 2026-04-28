Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, prezesowi Konfederacji Korony Polskiej. To pokłosie m.in. blokowania przez Brauna drogi podczas uroczystości w Jedwabnem upamiętniającej 84. rocznicę masakry polskich Żydów, do której doszło w tej miejscowości.
Na sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. To konsekwencja czynów, których Grzegorz Braun dopuścił się 10 lipca 2025 roku podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej w Jedwabnem. Do pogromu polskich Żydów w tej miejscowości doszło 10 lipca 1941 roku.
Grzegorz Braun stanął z grupą osób na środku drogi publicznej w Jedwabnem i utrudniał ruch. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie zastosował się do poleceń wydanych przez funkcjonariusza policji, który wzywał go do postępowania zgodnie z prawem i umożliwienia przejazdu pojazdów, przez co - jak podaje PE - Braun miał celowo i znacząco utrudniać wykonywanie obowiązków służbowych.
Jak podaje PE, te czyny stanowią wykroczenie określone w art. 90 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenie określone w art. 65a ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń.
Grzegorz Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego w wyborach europejskich w czerwcu 2024 roku, a więc w czasie popełniania zarzucanego czynu był europosłem. Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna w związku ze zdarzeniem w Jedwabnem PE otrzymał na piśmie 31 października ubiegłego roku. Prokurator Generalny RP przekazał w nim wniosek Komendanta Głównego Policji w związku z postępowaniem karnym, które ma zostać wszczęte przeciwko Grzegorzowi Braunowi.
Tydzień temu, 23 kwietnia, Komisja prawna PE opowiedziała się za uchyleniem immunitetów czterech polskich europosłów: Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka.
Uchylenie immunitetu europosłowi przez Parlament Europejski nie oznacza uznania europosła za winnego, za to umożliwia polskim organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terytorium Polski.
26 marca Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi za zniszczenie flag Ukrainy i UE oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury.
Jeszcze wcześniej PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie, m.in. w sprawie zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.