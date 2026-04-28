​Po wspólnym szkoleniu wojskowym prezydenta i rządu, ministerstwa oraz Pałac Prezydencki otrzymały specjalny raport o działaniach w sytuacji zagrożenia państwa - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski. Ćwiczenia organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej odbyły się w ubiegły wtorek, zamiast cotygodniowego posiedzenia Rady Ministrów.

Prezydent Karol Nawrocki (L), premier Donald Tusk (P) (zdjęcie z sierpnia 2025 r.)

O tym, że rząd uczestniczył w ubiegły wtorek w specjalnych ćwiczeniach, mówił następnego dnia w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Rutnicki - minister sportu i turystyki, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Miały miejsce bardzo ważne ćwiczenia. Dlatego posiedzenie rządu nie mogło się odbyć. Cały rząd uczestniczył w tych ćwiczeniach. Trwały one od rana do późnych godzin popołudniowych - mówił polityk. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w szkoleniu wziął udział także prezydent Karol Nawrocki.

Po szkoleniu powstał specjalny raport

Po wspólnych ćwiczeniach wojskowych prezydenta i rządu powstał specjalny raport, który otrzymały resorty i Pałac Prezydencki - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski. To konkretne wytyczne dla rządzących, jak mają działać w sytuacji np. konfliktu, ataku lub cyberataku innego państwa.

Podczas szkolenia organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej sprawdzane były różne procedury bezpieczeństwa. W końcowych wnioskach poszczególne resorty otrzymały informacje o tym, co w tym momencie działa źle i co trzeba poprawić.

Raport jest opatrzony najwyższą klauzulą bezpieczeństwa, czyli ściśle tajne. To oznacza, że ujawnienie szczegółów może spowodować wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, ćwiczenia odbywały się na podstawie Ustawy o obronie Ojczyzny. Stanowi ona, że Prezydent RP "zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego, które są organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż co 4 lata, przy udziale najwyższych władz państwowych, i kieruje ich przebiegiem" (art. 24 ust. 1 pkt. 5).