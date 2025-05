Prezes NIK Marian Banaś powołując się na wnioski z II części raportu Prokuratury Krajowej ws. spraw zakończonych w latach 2016-2023, zwrócił się do posłów o powołanie komisji śledczej. Jak stwierdził, ma ona wyjaśnić wszelkie okoliczności dotyczące próby jego obalenia oraz złamania jego odporności i niezależności.

Marian Banaś / Tomasz Gzell / PAP

Szef NIK wygłosił oświadczenie dotyczące wniosków z drugiej części raportu Prokuratury Krajowej ws. spraw zakończonych w latach 2016-2023.

Banaś podkreślił, że z opublikowanej kilka dni temu przez Prokuraturę Krajową drugiej części "Raportu z badania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej" wynika, że został on jako urzędujący Prezes Najwyższej Izby Kontroli "poddany największej w najnowszej historii III RP, polityczno-kryminalnej intrydze zorganizowanej grupy przestępczej". Według niego miało to na celu zmuszenie go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Banaś zwrócił się do posłów

Dlatego dziś zwracam się do Prezydium Sejmu oraz wszystkich posłów, którzy zgodnie z rotą złożonego ślubowania przyrzekali rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, (...) aby zawnioskowali o powołanie komisji śledczej, której celem będzie wyjaśnienie wszelkich okoliczności próby obalenia piastuna konstytucyjnego naczelnego organu kontroli w Rzeczypospolitej Polskiej i złamania jego odporności i niezależności - oświadczył Banaś.

Pod koniec kwietnia Prokuratura Krajowa przedstawiła drugą część raportu z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023. Przygotował go zespół prokuratorów, których zadaniem było zbadanie m.in. śledztw wszczynanych lub umarzanych z powodów politycznych.

Pierwsza część raportu ze stycznia zawierała analizę 200 spraw, natomiast obecna druga część raportu dotyczyła kolejnych 400 spraw, także wytypowanych przez prokuratorów, obywateli i organizacje pozarządowe.