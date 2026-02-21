Tragedia w austriackim Tyrolu. Polak zginął w lawinie, która zeszła w pobliżu narciarskiego kurortu Sankt Anton am Arlberg - poinformowała lokalna policja. Łącznie w lawinach zginęło w piątek w Austrii pięć osób.

Polak zginął w lawinie w austriackich górach / Shutterstock

Polak zginął w lawinie w austriackim Tyrolu, w pobliżu kurortu Sankt Anton am Arlberg.

W sumie, tylko w piątek, w lawinach w Austrii zginęło pięć osób.

W ostatnich dniach w Alpach spadła duża ilość śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe.

Ofiarami śmiertelnymi lawiny w pobliżu Sankt Anton am Arlberg są obywatel USA, Polak oraz Austriak - podała policja.

Równocześnie na skutek lawiny jedna osoba zmarła w pobliżu Nauders, także w Tyrolu, a jedna zginęła w Kloesterle w Vorarlbergu.

Od początku zimy na skutek osunięcia się śniegu w Austrii zginęło co najmniej 21 osób.

Duże zagrożenie lawinowe

Z powodu intensywnych opadów śniegu w Tyrolu obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Podczas gry poniżej granicy lasu w prawie całym regionie obowiązuje 2. stopień (w pięciostopniowej skali), powyżej niej zagrożenie znacząco wzrasta. Na wielu obszarach obowiązuje lawinowa czwórka.

Służby ratunkowe apelują do wszystkich miłośników sportów zimowych o rozwagę i śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych.