Tragedia w austriackim Tyrolu. Polak zginął w lawinie, która zeszła w pobliżu narciarskiego kurortu Sankt Anton am Arlberg - poinformowała lokalna policja. Łącznie w lawinach zginęło w piątek w Austrii pięć osób.
- Polak zginął w lawinie w austriackim Tyrolu, w pobliżu kurortu Sankt Anton am Arlberg.
- W sumie, tylko w piątek, w lawinach w Austrii zginęło pięć osób.
- W ostatnich dniach w Alpach spadła duża ilość śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe.
Ofiarami śmiertelnymi lawiny w pobliżu Sankt Anton am Arlberg są obywatel USA, Polak oraz Austriak - podała policja.
Równocześnie na skutek lawiny jedna osoba zmarła w pobliżu Nauders, także w Tyrolu, a jedna zginęła w Kloesterle w Vorarlbergu.
Od początku zimy na skutek osunięcia się śniegu w Austrii zginęło co najmniej 21 osób.
Z powodu intensywnych opadów śniegu w Tyrolu obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Podczas gry poniżej granicy lasu w prawie całym regionie obowiązuje 2. stopień (w pięciostopniowej skali), powyżej niej zagrożenie znacząco wzrasta. Na wielu obszarach obowiązuje lawinowa czwórka.
Służby ratunkowe apelują do wszystkich miłośników sportów zimowych o rozwagę i śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych.