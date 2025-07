Według służb podstawą cofnięcia certyfikatów było zatajenie istotnych informacji w ankiecie bezpieczeństwa. Cenckiewicz przyznał również, że uzasadnienie decyzji zawierało wrażliwe dane, w tym fragmenty dokumentacji medycznej - co nazwał bezprecedensowym naruszeniem.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, decyzję o odebraniu dostępu podejmuje minister koordynator służb specjalnych, działający w imieniu premiera. Po otrzymaniu decyzji Cenckiewicz skorzystał z prawa do odwołania się do sądu, co zakończyło się wyrokiem na jego korzyść - choć postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.

Nowe zarzuty - kolejna przeszkoda

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ już po cofnięciu poświadczeń - w maju tego roku - Cenckiewicz usłyszał zarzuty prokuratorskie. Jak ustalono, nie były one uwzględnione w pierwotnej decyzji SKW, ponieważ sformułowano je dziesięć miesięcy później.

Prokuratura zarzuca mu m.in. przekroczenie uprawnień jako funkcjonariusza publicznego (art. 231 §1 i 2 k.k.). Zdaniem śledczych, w lipcu 2023 roku współdziałał z ówczesnym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w nielegalnym ujawnieniu informacji objętych klauzulą "ściśle tajne" i "tajne". Chodzi o fragmenty strategicznych dokumentów wojskowych - w tym "Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA". Ich publikacja miała posłużyć celom politycznym podczas kampanii wyborczej.

Z relacji dziennikarskich wynika, że to Cenckiewicz wskazywał dokumenty do odtajnienia, które następnie publikował, a formalnych decyzji w tej sprawie dokonywał minister Błaszczak.

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza pozostaje w gestii premiera Donalda Tuska, ministra koordynatora Tomasza Siemoniaka oraz szefów służb kontrwywiadowczych. Poza zarzutami dotyczącymi zatajenia informacji, teraz również postępowanie karne może stanowić przesłankę do ponownej odmowy dostępu do informacji niejawnych.