Projekt przepisów zwiększający bezpieczeństwo ruchu drogowego przyjęła w czwartek Rada Ministrów. Ma on skuteczniej zwalczać przestępstwa, szczególnie te, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Infrastruktury. Kary za jakie przewinienia mogą być wkrótce zawyżone?

/ Polska Policja/Policja Lubelska/KM PSP Zabrze / Policja

Projekt nowych przepisów, które w czwartek przyjęła Rada Ministrów, zakłada zaostrzenie kar m.in. dla osób biorących udział w nielegalnych wyścigach oraz za m.in. driftowanie czy akrobacje na motocyklach.

Za spowodowanie wypadku śmiertelnego albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby, kierowcy będzie grozić od roku do 10 lat więzienia.

Przepadek pojazdu będzie możliwy nawet jeśli kierowca był trzeźwy, ale prowadził mimo zakazu, a powyżej 1,5 promila konfiskata auta będzie obowiązkowa.

Wprowadzony zostanie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla osób łamiących obowiązujące zakazy.

Zmian w przepisach, które zakłada projekt, ma być dużo więcej. O wszystkich przeczytasz poniżej.

Nowe przepisy przewidują kary dla osób, które biorą udział w nielegalnych wyścigach czy rajdach odbywających się na drogach. Chodzi m.in. o tzw. driftowanie i akrobacje na motocyklach. Proponowane jest także podwyższenie kar za:

wypadek ze skutkiem śmiertelnym,

nielegalny wyścig,

rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę,

złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z ruchu drogowego wyeliminowani zostaną także recydywiści, z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podchodzimy szeroko, m.in. z perspektywy przepisów karnych oraz monitorowania osób, które prowadzą pojazdy bez uprawnień - powiedział w czwartek wiceminister Arkadiusz Myrcha.



Konkretne kary m.in. za wyścigi czy spowodowanie śmiertelnego wypadku

Przepisy wprowadzają definicję nielegalnego wyścigu. Będzie to rywalizacja co najmniej dwóch kierowców, którzy chcą pokonać określony odcinek drogi, w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa drogowego. Za organizację lub udział w nielegalnych wyścigach grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Udział w takich imprezach – w roli widza – nie będzie traktowany jako przestępstwo.

Kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie także grozić za prowadzenie pojazdu poza nielegalnym wyścigiem, ale w sposób brawurowy i jednocześnie stwarzający zagrożenie. Chodzi o rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze, przekroczenie dopuszczalnej prędkości co najmniej o połowę na autostradzie (co najmniej 210 km na godz.) lub na drodze ekspresowej albo co najmniej dwukrotnie na innej drodze (przekroczenie 180 km na godz.) oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby.

Jeśli kierowca spowoduje wypadek śmiertelny albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby – będzie podlegał karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przepis ten będzie dotyczył osób, które uczestniczą w nielegalnym wyścigu, prowadzą pojazd w sposób brawurowy lub naruszają zakaz prowadzenia pojazdów.

Zaostrzenie przepisów dotyczące przepadku pojazdów, czyli utraty prawa własności

Nowe rozwiązania pozwolą wyeliminować z ruchu drogowego recydywistów, z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Przepadek pojazdu, na podstawie wyroku sądowego, będzie możliwy także jeśli sprawca był trzeźwy, ale kierował pojazdem pomimo obowiązującego zakazu. W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd będzie mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nowe przepisy przewidują także, że sąd będzie mógł fakultatywnie zdecydować o przepadku pojazdu, gdy kierowca będzie mieć od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli stężenie alkoholu we krwi będzie przekraczać 1,5 promila, orzeczenie konfiskaty pojazdu będzie obowiązkowe.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zmiany będą dotyczyły również wprowadzenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za niestosowanie się do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Nowe rozwiązania zakładają ponadto podniesienie dolnej granicy świadczenia pieniężnego, które orzekane jest obowiązkowo za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów – z 5 tys. zł do 10 tys. zł.

Projekt przewiduje także podwyższenie dolnej granicy grzywny – do 1 tys. zł za tamowanie lub utrudnianie ruchu przez osobę, która uczestniczy w nielegalnym zgromadzeniu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.