"Zawsze lepiej grało nam się z drużynami lepszymi od nas" - mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Anna Szymańska, była bramkarka kadry kobiet, 39-krotna reprezentantka Polski. Polki debiutują na mistrzostwach Europy i nie są w gronie faworytek. Zdaniem Anny Szymańskiej na turnieju w Szwajcarii nie mają jednak nic do stracenia, a mogą wiele zyskać.

Na zdjęciu archiwalnym bramkarka Anna Szymańska (L) interweniuje w bramce, podczas meczu Polska - Szwecja w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Europy 2017 kobiet / Grzegorz Michałowski / PAP

"Rywalki spróbują wyłączyć Pajor"

Największą gwiazdą i kapitanką reprezentacji Polski jest Ewa Pajor. Grająca na pozycji napastnika zawodniczka Barcelony w ubiegłym sezonie strzeliła dla niej 40 goli w 51 meczach i dołożyła 16 asyst. W kadrze w 64 meczach zdobyła 46 bramek.

Wiemy wszyscy, że topową zawodniczką naszej reprezentacji jest Ewa Pajor i Ewę na pewno wszystkie drużyny przeanalizują i będą chciały wyłączyć ją z gry. Jest Ewelina Kamczyk, która świetnie się z Ewą zna, która kiedy ma piłkę przy nodze, jest bardzo groźna. Mam nadzieję, że to będzie dobry występ Eweliny. Z drugiej strony jest Natalia Padilla-Bidas, dla której piłka przy nodze to ogromny atut. Jej gra w ofensywie przyniesie nam dużo wiary, dobrych akcji w środku. Tanja Pawollek, która będzie trzymała drugą linię. Ada Achcińska, która już ma ogromne doświadczenie. Grając w lidze niemieckiej, będzie wiedziała, że reprezentantki Niemiec są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, motorycznie i technicznie wyszkolone. Więc tutaj mamy też dziewczyny, które grają ligach niemieckich i będą wiedziały, że ten mecz będzie kosztował nas dużo energii. To na pewno nie będzie łatwe spotkanie - podkreśla była bramkarka reprezentacji Polski i dodaje: Otwieramy kartkę z ogromną historią. Czekaliśmy na to ponad 30 lat i wcześniej się nie udawało. Mamy to i myślę, że w piątek miło będzie usiąść przed telewizorami i wspierać naszą kobiecą reprezentację (...) mam nadzieję, że ta oglądalność w piątek będzie ogromna.

Jak zagrać z Niemkami?

Niemki to jeden z faworytów Euro w Szwajcarii. To aktualne brązowe medalistki igrzysk olimpijskich w Paryżu, wielokrotne mistrzynie Europy. Ostatnie mecze z Polską wygrywały 3:1 i 4:1. Jak tym razem, zdaniem Anny Szymańskiej, powinny z nimi zagrać Biało-Czerwone?

Na pewno trenerka Nina Patalon dobrze zna zawodniczki, jest z nimi bardzo długo i myślę, że tutaj najważniejsza będzie koncentracja i przygotowanie mentalne, żeby, wyjść na murawę, być skoncentrowanym i nie chować głowy w piasek. Nam zawsze grało się dobrze z zespołami, które są od nas lepsze, więc tutaj wszystko tak naprawdę jest po stronie niemieckiej - to one muszą się pokazać. My jesteśmy pierwszy raz na tym turnieju. My możemy im napsuć krwi, bo potrafimy to robić. Nie raz pokazałyśmy, że w takich meczach potrafimy grać dobrze, solidnie. Tutaj na pewno współpraca w linii defensywy i ofensywy będzie kluczowa. Ale najważniejsze to, żeby dziewczyny nie dokładały sobie same presji, tylko wyszły, zaśpiewały hymn, zagrały dla nas, dla kibiców, dla naszych rodzin i dobrze nas reprezentowały, bo to jest ich spełnienie marzeń, że są na Euro - podkreśla Anna Szymańska w RMF FM.

Krok do przodu dla kobiecej piłki

Anna Szymańska, która teraz pracuje jako trenerka młodzieżowa, podkreśla że w kobiecym futbolu w Polsce wiele zmienia się na plus. Piłkarki stają się coraz bardziej rozpoznawalne i - co za tym idzie - wiele młodych dziewczyn chce pójść w ich ślady.

Tych piłkarek w Polsce jest zdecydowanie więcej niż kiedyś. Coraz więcej jest projektów - Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale też klubowych i dzięki temu zawodniczki lepiej się rozwijają (...) Jest Centralna Liga Juniorek U-16, U-18. Te dziewczyny naprawdę mają gdzie grać, mają do tego możliwości (...) Cieszy to, że coraz więcej tych zawodniczek wyjeżdża z kraju. Europa widzi, że nasze zawodniczki są bardzo dobre jakościowo. Wyjeżdżają do Francji, do Hiszpanii, do Niemiec (...) Jest mocna grupa reprezentacji do lat 19 - świetnych zawodniczek, które też będą pukały do piłki seniorskiej i które na pewno niedługo się tam pojawią - podkreśla była bramkarka polskiej kadry.

Terminarz meczów Polek na Euro