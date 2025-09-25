W centrum Londynu rozgrywa się spektakularna operacja inżynieryjna, która już teraz przechodzi do historii światowej architektury. 700-letnia wieża kościoła All Hallows Staining została podniesiona i umieszczona na specjalnych stalowych podporach, unosząc się aż 14 metrów nad ziemią. Wszystko po to, by umożliwić budowę nowoczesnego, 36-piętrowego wieżowca.

Podniesienie 700-letniej wieży kościelnej w Londynie / Jordan Pettitt/Press Association/East News / East News

Średniowieczna wieża na stalowych podporach

Wieża All Hallows Staining, jedyny zachowany fragment kościoła z XIV wieku, stała się główną bohaterką jednej z najbardziej zaawansowanych operacji inżynieryjnych ostatnich lat. Konstrukcja została ostrożnie podniesiona i oparta na specjalnie zaprojektowanych stalowych podporach, które umożliwiły przeprowadzenie ogromnych prac ziemnych bez naruszenia jej struktury. Pod wieżą wybrano aż 60 tysięcy metrów kwadratowych ziemi, usuwając ponad 125 tysięcy ton gruntu.

Ta niezwykła operacja pozwoliła na rozpoczęcie budowy podziemnych kondygnacji nowego biurowca, a jednocześnie zabezpieczyła bezcenny zabytek przed uszkodzeniem. Prace te określane są mianem "bezprecedensowego wyczynu inżynieryjnego" i przyciągają uwagę zarówno ekspertów, jak i mieszkańców Londynu.

/ Jordan Pettitt/Press Association/East News / East News

Nowoczesność spotyka historię

Projekt zakłada wzniesienie 36-piętrowego wieżowca, który zaoferuje aż 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej, sklepy na parterze oraz ogólnodostępny ogród na dachu z panoramicznym widokiem na miasto. Po zakończeniu budowy, wieża All Hallows Staining zostanie ponownie połączona z poziomem gruntu i stanie się centralnym punktem nowego, zielonego placu publicznego.

Inwestycja ta nie tylko łączy nowoczesność z historią, ale także podkreśla wyjątkowy charakter Londynu - miejsca, gdzie tradycja przeplata się z innowacją. W ramach przygotowań do budowy, wyburzono już inne historyczne budynki, w tym dawną salę parafialną St Olave Hart Street oraz słynną Clothworkers’ Hall. Jednak wieża All Hallows Staining, datowana na około 1320 rok, została zachowana jako świadectwo wielowiekowej historii tego miejsca.

/ Jordan Pettitt/Press Association/East News / East News

Wieża, która przetrwała wieki

All Hallows Staining to jeden z najstarszych zachowanych zabytków sakralnych Londynu. Kościół, którego wieża jest dziś jedyną pozostałością, został wzniesiony w XIV wieku. Przetrwał nawet Wielki Pożar Londynu w 1666 roku, choć pięć lat później zawalił się - prawdopodobnie z powodu nadmiernej liczby pochówków na terenie przykościelnym.

Dziś wieża jest jednym z dwóch zabytków, które inwestorzy muszą uwzględnić podczas realizacji projektu. Drugim jest Lambe’s Chapel Crypt - również o ogromnej wartości historycznej.

Zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok. Wtedy to średniowieczna wieża All Hallows Staining ponownie stanie się integralną częścią miejskiego krajobrazu, tym razem otoczona nowoczesną architekturą i zielonymi przestrzeniami publicznymi.