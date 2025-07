​Sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski przynosi złe informacje dla obecnej koalicji rządzącej. Gdyby wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 28,3 procent, zaś Koalicja Obywatelska uzyskałaby 25,6 proc. Na tym jednak nie koniec złych wieści dla rządu premiera Donalda Tuska.

Premier Donald Tusk / Szymon Pulcyn / PAP

Największe poparcie w nowym sondażu United Surveys przypada Prawu i Sprawiedliwości.

Drastyczny spadek notowań Koalicji Obywatelskiej

Chęć zagłosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 28,3 procent badanych. To spadek o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego notowania.

Traci także Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie na poziomie 25,6 procent. W przypadku tej partii spadek wynosi aż 7,4 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 15 procent poparcia - to również spadek notowań, o 1 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się także Lewica z poparciem 6,6 proc., co jest minimalnym wzrostem poparcia o 0,6 pkt proc. Traci za to partia Razem, na którą zagłosowałoby 5 procent ankietowanych. W poprzednim sondażu politycy tego ugrupowania mogli liczyć na poparcie na poziomie 5,2 proc.

Partia Szymona Hołowni poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazła się natomiast Polska 2050, na czele której stoi marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.

W najnowszym sondażu ta partia ma poparcie 4,4 procent. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, która notuje poparcie na poziomie 4,1 procent i nieznacznie wyprzedza Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 3,9 proc.

Warto zwrócić uwagę na skalę ankietowanych, którzy nie wskazali żadnej partii. To 7,1 procent.

Koalicja traci władzę

Wyniki sondażu przynoszą bardzo złe wieści dla koalicji rządzącej. Wyliczenia Wirtualnej Polski wskazały bowiem, że PiS uzyskałoby 177 mandatów, a KO - 158 mandatów, Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 84 swoich przedstawicieli, Lewica i Razem - odpowiednio 26 i 14. To oznacza, że koalicja nie byłaby w stanie utworzyć rządu.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27-29 czerwca 2025 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.