Andrzej Duda został ekspertem w Heritage Foundation - to amerykański konserwatywny think tank (instytucja badawcza i doradcza), który zajmuje się tworzeniem analiz, raportów i rekomendacji politycznych. Organizacja wydała oficjalny komunikat w tej sprawie.

Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda / JOHN THYS / East News

Były Prezydent Polski Andrzej Duda dołącza do The Heritage Foundation jako ekspert.

Na czym będzie polegać jego rola? O tym poniżej.

"Były prezydent Polski Andrzej Duda dołączył do organizacji Heritage Foundation jako wybitny wykładowca wizytujący. Decyzja ta odzwierciedla długoletnią współpracę Heritage z konserwatywnymi liderami zagranicznymi, którzy wierzą w 'nową Europę' opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i fundamentalnej odpowiedzialności za zapewnienie obrony narodowej" - czytamy na stronie Heritage Foundation.

Andrzej Duda jako profesor wizytujący w Heritage Foundation będzie pracował nad kwestiami bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowością obronną Europy, odpornością demokracji i zaleceniami politycznymi dotyczącymi przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

Swoją nową rolę były prezydent skomentował w następujący sposób:

"Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation. Jako Prezydent Polski miałem okazję na własne oczy przekonać się, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne demokratyczne sojusze i narodowa determinacja chronią wolność. Z niecierpliwością oczekuję możliwości wniesienia tego doświadczenia do długoletniej pracy Heritage nad promowaniem konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)" - podkreślił na stronie fundacji Duda.

Andrzej Duda założył spółkę z żoną

Kilka dni temu Wirtualna Polska ujawniła, że Andrzej Duda wspólnie z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD", która ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym. Firma została zarejestrowana pod koniec 2025 roku w Krakowie.

Z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Andrzej Duda jest komplementariuszem, czyli osobą odpowiedzialną za reprezentowanie spółki oraz jej zobowiązania całym majątkiem. Wniósł do niej kapitał w wysokości 500 tys. złotych. Z kolei Agata Kornhauser-Duda występuje w roli komandytariusza - jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona, a wkład kapitałowy wynosi 10 tys. złotych. Mimo to była pierwsza dama ma prawo do 50 proc. udziału w zyskach spółki.

Zakres działalności nowej firmy jest szeroki. Obejmuje m.in. doradztwo w zakresie zarządzania, strategii i marketingu, a także badania rynku i opinii publicznej. Wśród kodów PKD znalazły się również usługi edukacyjne, w tym nauczanie języków obcych i szkolenia, co może nawiązywać do wcześniejszej kariery Agaty Kornhauser-Dudy, która przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego.

Jesienią 2025 roku były prezydent dołączył do rady nadzorczej firmy fintechowej Zen.com, działającej w obszarze nowoczesnych usług finansowych i płatniczych. Wówczas zapowiadał, że chce wykorzystywać swoje doświadczenie międzynarodowe i eksperckie poza polityką.