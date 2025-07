Po trwającym niemal cztery lata kryzysie dyplomatycznym, podczas którego Polska nie miała ambasadora w Izraelu, relacje między oboma krajami wracają do normy. "Spór między Polską a Izraelem przeszedł do historii" - pisze w poniedziałek "Jerusalem Post", odnosząc się do złożenia listów uwierzytelniających przez Macieja Hunię na ręce prezydenta Izraela, Icchaka Herzoga.