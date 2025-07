Malcolm-Jamal Warner, znany przede wszystkim z roli Theo Huxtable’a w kultowym serialu "The Cosby Show", zmarł nagle w wieku 54 lat podczas rodzinnej wycieczki w Kostaryce. Informację o jego tragicznym utonięciu podał magazyn "People". Aktor pozostawił żonę i córkę, których tożsamość postanowił zachować w tajemnicy.

Po sukcesie "The Cosby Show" Warner występował w licznych serialach i filmach / Shutterstock

Malcolm-Jamal Warner, gwiazda "The Cosby Show", utonął podczas rodzinnych wakacji; miał 54 lata.

Najbardziej znany jako Theo Huxtable, występował też m.in. w "Malcolm i Eddie", "Suits" i "The Resident".

Był współtwórcą podcastu "Not All Hood" o zdrowiu psychicznym w społeczności czarnoskórej.

Życie i kariera

Malcolm-Jamal Warner, który zdobył sławę jako syn Billa Cosby’ego, Theo Huxtable, w popularnym sitcomie "The Cosby Show" (1984-1992), zmarł podczas wakacji w Kostaryce. To właśnie magazyn "People" jako pierwszy potwierdził tę tragiczną wiadomość. Przedstawiciel aktora nie odpowiedział jeszcze na prośbę o komentarz.

W 2023 roku Warner mówił o swoim udziale w serialu: Wiem, że mogę mówić w imieniu całej obsady, kiedy powiem, że "The Cosby Show" to serial, z którego wszyscy jesteśmy nadal bardzo dumni - powiedział magazynowi "People". Łączy nas wyjątkowe doświadczenie, które pozwala nam zachować więź pełną miłości, bez względu na to, ile czasu upływa między nami, zanim się zobaczymy lub usłyszymy - kontynuował.

Dziedzictwo serialu i późniejsze role

Warner nie ukrywał, że spuścizna "The Cosby Show" została zachwiana przez oskarżenia wobec Billa Cosby’ego. Aktor, który wcielał się w rolę ojca w serialu, w 2018 roku został skazany za napaść na tle seksualnym, choć w 2021 roku zarzuty zostały oddalone. Mimo tego, pięć kolejnych kobiet oskarżyło go o napaść.

Niezależnie od tego, co niektórzy mogą teraz sądzić o tym serialu, nadal jestem dumny z jego dziedzictwa i z tego, że byłem częścią tak kultowego serialu, który wywarł tak głęboki wpływ - przede wszystkim na kulturę czarnoskórą - ale także na kulturę amerykańską - podkreślił Warner.

Po sukcesie "The Cosby Show" Warner występował w licznych serialach i filmach. Znany był z głównych ról w sitcomach "Malcolm i Eddie" (1996-2000) oraz "Reed Between the Lines" (2011-2015). W ostatnich latach pojawiał się w takich produkcjach jak "Major Crimes", "Suits", "The Resident", a także serialach "9-1-1" i "Alert: Missing Persons Unit".

Oprócz aktorstwa, Malcolm-Jamal Warner był założycielem i współprowadzącym podcast "Not All Hood", który poświęcony jest tematom zdrowia psychicznego w społeczności czarnoskórej. Podcast ten uruchomił w czerwcu 2023 roku wraz z Weusi Baraką i Candace Kelley. Warner opisywał tę przestrzeń jako miejsce, gdzie może być "najbardziej wrażliwy" i gdzie można otwarcie rozmawiać o różnorodności doświadczeń w czarnoskórej społeczności.