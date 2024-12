​W rządzie Donalda Tuska doszło do dymisji. Rezygnację ze stanowiska na ręce premiera złożył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Wyrobiec.

Andrzej Wyrobiec / Rafał Guz / PAP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało we wtorek, że Andrzej Wyrobiec na ręce premiera Donalda Tuska złożył rezygnację ze stanowiska. Nadzór nad departamentami, które koordynował wiceminister, przejmie szefowa resortu Hanna Wróblewska.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że Wyrobiec miał przyjść do MKiDN jako prawa ręka ówczesnego szefa resortu Bartłomieja Sienkiewicza.

Wyrobiec jako człowiek przez lata związany z różnymi instytucjami kultury miał doradzać obecnemu europarlamentarzyście Koalicji Obywatelskiej w sprawach związanych z działalnością resortu.

Źródła naszego dziennikarza przekazały, że minister Sienkiewicz podejmował większość decyzji właśnie w konsultacji z Wyrobcem.

Po dymisji Sienkiewicza, wiceminister zgodził się zostać w resorcie jeszcze przez pół roku, czyli do końca 2024 r.

Kim jest Andrzej Wyrobiec?

Andrzej Wyrobiec urodził się w 1964 r. w Chrzanowie. Jest absolwentem Historii i Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

W latach 1989-94 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury "Pod Jaszczurami" i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie. Do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą; był wspólnikiem, prokurentem i członkiem zarządu w agencji reklamowej.

Wyrobiec zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2002-2006), a w okresie 2007-2009 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej MPL Kraków - Balice Sp. z o.o. W latach 2005-2014 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był członkiem Unii Wolności, od 2001 r. Platformy Obywatelskiej.

Był zastępcą skarbnika (2006-2009), a potem skarbnikiem PO (2009-2010) oraz pełnomocnikiem finansowym wszystkich komitetów wyborczych PO. W 2010 r. został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od 2010 do 2013 r. był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

Od 2014 do 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. pracował jako pełnomocnik dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. W 2020 r. został dyrektorem Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

W grudniu 2023 r. został ponownie powołany na stanowisko wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.