"Wyrażona przez Donalda Tuska sugestia to kłamstwo i manipulacja. Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju?" - oświadczył Andrzej Duda. Wcześniej premier ocenił, że prezydent publicznie wyraził sugestię, że Polska mogłaby oddać miedź Amerykanom za ich wsparcie. "To jednak krok za daleko" - napisał szef rządu.

Donald Tusk i Andrzej Duda / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

"Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko" - napisał premier w środę na platformie X.

Wpis Tuska pojawił się po tym, gdy w wywiadzie dla TVN24 Duda został zapytany m.in. czy "w erze Donalda Trumpa" możemy liczyć na Amerykę, czy nie przyjdzie taki dzień, gdy Trump powie: "Chcecie amerykańskich wojsk w Polsce? Oddajcie mi swoją miedź".

Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że, nie wiem, wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Natomiast, póki co, takiej sytuacji nie mamy - odpowiedział prezydent.

Dopytywany, czy nie obawia się tego, odparł: "Ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo jak na razie to nazywa nas (Trump - przyp. red.) bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem, mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo przecież sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany".

Cieszę się, że takie słowa mówi, bo uważam, że rzeczywiście jesteśmy bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem - dodał.

Duda: Wyrażona przez Tuska sugestia to manipulacja

W środę w po południu prezydent odniósł się do wpisu premiera.

"Wyrażona przez Donalda Tuska sugestia to kłamstwo i manipulacja. Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju?" - napisał Andrzej Duda.