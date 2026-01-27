​Jak donosi we wtorek "Financial Times", który powołuje się na swoje źródła, administracja amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa uzależnia zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy od zgody Kijowa na zawarcie porozumienia, które będzie wymagało oddanie Moskwie całego Donbasu.

Donald Trump w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Według ustaleń brytyjskiej gazety Waszyngton zasygnalizował również, że może zaoferować Ukrainie więcej broni w celu wzmocnienia jej armii w czasie pokoju, jeśli Kijów zgodzi się wycofać siły z tych części Donbasu, które pozostają pod jego kontrolą.

Zełenski: Kijów czeka na miejsce i termin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że amerykański dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "w 100 procentach gotowy", a Kijów czeka teraz na termin i miejsce jego podpisania.

Jak przypomniał "FT", Zełenski konsekwentnie powtarza, że w każdym porozumieniu pokojowym kończącym wojnę musi zostać zapewniona integralność terytorialna Ukrainy.

Niemniej wysoki rangą urzędnik ukraiński przyznał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że Ukraina jest coraz bardziej niepewna, czy Waszyngton faktycznie zobowiąże się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ Stany Zjednoczone "za każdym razem wstrzymują się z podpisaniem" tego dokumentu.

Media: Ukraina chce potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa

Gazeta informuje, że Ukraina chce potwierdzenia gwarancji przed oddaniem jakiegokolwiek terytorium, jednak Stany Zjednoczone uważają, że musi ona musi zrezygnować z Donbasu, aby zakończyć wojnę i nie wywierać presji na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, aby zrezygnował z tego żądania.

Doniesieniom tym zaprzeczyła natomiast Anna Kelly - zastępczyni rzecznika prasowego Białego Domu. To całkowita nieprawda. Jedyną rolą Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym jest zbliżenie obu stron w celu zawarcia porozumienia - powiadomiła przedstawicielka administracji w rozmowie z "FT".

Osoba zaznajomiona ze stanowiskiem amerykańskim powiedziała z kolei, że USA "nie próbują wymusić na Ukrainie żadnych ustępstw terytorialnych". Dodała też, że gwarancje bezpieczeństwa zależą od tego, czy obie strony zgodzą się na porozumienie pokojowe.

