IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami dla północno-wschodniej Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców regionu. Obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami i oblodzeniem. Zalecana ostrożność na drogach.

Trudne warunki drogowe spowodowane marznącym deszczem i gołoledzią w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami dla północno-wschodniej Polski.

Alerty II stopnia dotyczą woj. podlaskiego, wschodniej części warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej części mazowieckiego.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w woj. lubelskim i we wschodniej części mazowieckiego.

Ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dotyczą woj. podlaskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego.

Alert I stopnia obowiązuje w woj. lubelskim i we wschodniej części woj. mazowieckiego. Prognozowane są słabe i przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Alerty RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu"

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia obejmują woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski) i mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).

"Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - apeluje RCB.