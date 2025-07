12:05

Powierzenie finansów i gospodarki w ręce jednej osoby – Andrzeja Domańskiego – skomentował na antenie internetowego Radia RMF24 prof. Marek Belka. Przypomniał, że w Polsce do tej pory nie było takiego połączenia, a funkcjonuje ono w innych krajach Europy, np. we Włoszech i we Francji.

Pytany o najważniejsze zadanie stojące przed szefem superresortu, Belka stwierdził, że „grozi nam eksplozja długu publicznego”.

Przed rządem dylemat: czy ścigać się z opozycją - która dąży do upadku tego rządu - na wzrost kolejnych wydatków socjalnych, czy rząd ten będzie starał się realizować politykę własną – powiedział.

11:45

"Nadal będziemy w rządzie rzecznikami odważnego rozwoju, przede wszystkim w Polsce „lokalnej”. Będziemy bić się o tanie, dostępne mieszkania, zawsze po stronie ludzi, w kontrze do wielkich lobby. Przywracać Polakom lasy rzeczywiście „państwowe”. Opiekować się środowiskiem, dawać Polsce więcej taniej energii z odnawialnych źródeł" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.