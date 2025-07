Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, powstały dwa duże resorty - z połączenia dotychczas istniejących. Mowa o Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Finansów i Gospodarki. Tym drugim pokieruje Andrzej Domański, dotychczasowy minister finansów.

Andrzej Domański (na zdjęciu po lewej) pokieruje Ministerstwem Finansów i Gospodarki / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk, przedstawiając skład zrekonstruowanego rządu, zapowiedział, że dotychczasowy minister finansów Andrzej Domański obejmie tekę szefa nowego resortu finansów i gospodarki. Szef rządu ocenił, że polityka finansowa i gospodarcza rządu musi być w jednym ręku. Dzięki temu - jak dodał - partnerzy krajowi, zagraniczni oraz instytucje będą wiedziały, że nie ma "bocznych ścieżek". Będzie jedno centrum działające transparentnie i będzie realizowało całościową politykę finansowo-gospodarczą - przekazał szef rządu.

Powierzenie finansów i gospodarki w ręce Andrzeja Domańskiego skomentował na antenie internetowego Radia RMF24 prof. Marek Belka. Przypomniał, że w Polsce do tej pory nie było takiego połączenia, a funkcjonuje ono w innych krajach Europy, np. we Włoszech i we Francji.

Pytany o najważniejsze zadanie stojące przed szefem superresortu, gość Radia RMF24 stwierdził, że "grozi nam eksplozja długu publicznego". Przed rządem dylemat, czy ścigać się z opozycją - która dąży do upadku tego rządu - na wzrost kolejnych wydatków socjalnych, czy rząd ten będzie starał się realizować politykę własną - powiedział.

Kim jest Andrzej Domański?

Andrzej Domański urodził się w 1981 r. w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym). Przez lata był związany z polskim rynkiem kapitałowym jako analityk, zarządzający funduszami, a także dyrektor inwestycyjny oraz członek zarządu w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Pracował jako analityk i zarządzający portfelami akcyjnymi w KBC TFI (2008-2010), zarządzający i dyrektor zarządzania funduszami Noble Funds TFI (2010-2016). W latach 2016-2019 pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment TFI (odpowiedzialnego za Departament Rynków Kapitałowych, zarządzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych). W latach 2020-2023 był doradcą startupu biotechnologicznego Auxilius Pharma. Był członkiem Rad Nadzorczych XTPL (2020-2023), Movie Games (2022) oraz Auxilius Pharma (przewodniczący Rady Nadzorczej).

Od 13 grudnia 2023 r. pełnił funkcję ministra finansów w gabinecie premiera Donalda Tuska. Wcześniej był głównym ekonomistą Instytutu Obywatelskiego, czyli think tanku stanowiącego eksperckie zaplecze Platformy Obywatelskiej, oraz współtworzył program gospodarczy Platformy Obywatelskiej. Kandydował z powodzeniem w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 r. z listy KO; został posłem Sejmu X kadencji.