Europoseł PiS Adam Bielan w Porannej rozmowie w RMF FM bezlitośnie skomentował zapowiedzianą na środę rekonstrukcję rządu. "To, co robi Donald Tusk, mnie bardziej się kojarzy z innym słowem na r, czyli reanimacja. Bo Tusk, który po wyborach prezydenckich przeżył polityczną śmierć kliniczną, próbuje jeszcze jakoś się wskrzesić" - ocenił.

Adam Bielan był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy rekonstrukcja rządu Donalda Tuska nie wiele zmieni w sytuacji koalicji rządzącej, bo ta nie przetrwa do końca kadencji, Tak, jestem o tym przekonany - odpowiedział.

Europoseł PiS bezlitosny dla premiera. "Próbuje się jakoś 'wskrzesić'"

Podkreślił, że Donald Tusk od czterech miesięcy zapowiadał rekonstrukcję m.in. pod hasłem "odchudzenia" rządu.

Mieliśmy dotąd dwóch wicepremierów i w ramach "odchudzenia" będziemy mieli trzech. Tu się nic nie zgadza - wskazał. Polityk PiS zasugerował, że premier Donald Tusk "wykorzystuje okazję, by się pozbyć kilku wewnętrznych rywali". Takich jak Sławomir Nitras. Wiemy, że od lat tym politykom nie jest po drodze - ocenił.

To, co robi Donald Tusk, mnie bardziej się kojarzy z innym słowem na r, czyli reanimacja. Bo Tusk, który po wyborach prezydenckich przeżył polityczną śmierć kliniczną, próbuje jeszcze jakoś się wskrzesić - stwierdził.

Gość Piotra Salaka nie szczędził gorzkich słów pod adresem premiera. Mamy najgorsze notowania premiera od lat. Według CBOS-u 59 procent Polaków to przeciwnicy rządu Tuska. Od początku to mówiliśmy i w zasadzie Tusk to też wspierał, że te wybory prezydenckie będą referendum nad rządem. Tusk ochoczo zaangażował się w kampanie swojego kandydata i przegrał - stwierdził Adam Bielan.

Bielan o pierwszym ruchu prezydenta Nawrockiego. "Zobowiązał się"

Mimo krytycznej oceny pracy obecnego rządu Adam Bielan zasugerował, że popierany w wyborach prezydenckich przez Prawo i Sprawiedliwość prezydent elekt Karol Nawrocki, będzie chciał w pierwszych tygodniach owocnej współpracy z rządem.

Dopytywany zaś o pierwszy projekt ustawy, który złoży nowy prezydent, stwierdził, że będzie to budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecny rząd najpierw blokował (CPK - red.), później opóźniał a dzisiaj realizuje w bardzo ograniczonym wymiarze, a prezydent - jak wiemy - podpisał umowę ze stowarzyszeniem na rzecz CPK i zobowiązał się do tego - stwierdził.

Europoseł PiS na antenie radia RMF FM skomentował także kwestię pierwszej wizyty Karola Nawrockiego, po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, w Stanach Zjednoczonych. Nie ma jeszcze daty, ale jestem przekonany, że do takiej wizyty w tym roku dojdzie - wskazał.

To tam Karol Nawrocki uda się z pierwszą wizytą?

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy jednocześnie będzie to także pierwsza wizyta zagraniczna udzielił lakonicznej odpowiedzi. Tego nie wiem. To jest oczywiście pytanie: czy w momencie, kiedy będą inne pilne sprawy prezydent powinien czekać, ale to już jest pytanie do pana prezydenta i do urzędników, którzy w kancelarii będą się tym zajmować - stwierdził.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / RMF FM

