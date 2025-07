​Jeszcze we wtorek do Sejmu ma trafić poprawiony wniosek o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. Prokuratura obniżyła jego klauzulę tajności, dzięki czemu posłowie będą mieli dostęp do treści dokumentu.