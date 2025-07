Prawnik, urzędnik państwowy i nauczyciel akademicki Maciej Berek trafia do rządu premiera Donalda Tuska. Będzie ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W środę poinformował o tym premier, na konferencji poświęconej rekonstrukcji gabinetu.

Maciej Berek ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu / Piotr Nowak / PAP

Maciej Berek do tej pory pełnił funkcję ministra w KPRM odpowiedzialnego za sprawy legislacyjne.

Mówiąc ludzkim językiem, wspólnie z ministrem Berkiem, szefem kancelarii premiera Janem Grabcem i zespołem ludzi, którzy mają najlepsze predyspozycje, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali. Będziemy to kontrolowali i rozliczali na bieżąco - powiedział w środę premier Tusk, informując o nowej misji Macieja Berka.

Szef rządu dodał, że pierwsze wyniki kontroli mają być przedstawione za miesiąc, a następne - co kwartał.

Jeśli ta kontrola doprowadzi do negatywnych rekomendacji pracy któregoś z ministrów, będzie to oznaczało także zmianę w danym resorcie - zapowiedział premier.