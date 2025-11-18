W najbliższym czasie Polska 2050 nie może liczyć na stanowisko wicepremiera - usłyszał nieoficjalnie reporter RMF FM. Ugrupowanie miało otrzymać je w ramach umowy między partyjnymi liderami.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pozuje do pamiątkowego zdjęcia z posłami Polski 2050 / Paweł Supernak / PAP

Polska 2050 na razie nie otrzyma stanowiska wicepremiera, mimo wcześniejszych ustaleń między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM.

Porozumienie o przyznaniu tej funkcji najprawdopodobniej zostanie utrzymane, ale nie w najbliższym czasie.

Umowa między liderami była ustna, a przedstawiciele Polski 2050 podkreślają konieczność dotrzymywania ustaleń przez wszystkich członków koalicji.

Umowa, którą Szymon Hołownia miał zawrzeć z Donaldem Tuskiem, zakłada, że Polska 2050 otrzyma nie tylko stanowisko wicemarszałka Sejmu, ale także wicepremiera w rządzie.

Porozumienie najprawdopodobniej zostanie utrzymane, ale nie w najbliższym czasie - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

Jak wskazuje, głosy płynące w tym kontekście z Koalicji Obywatelskiej, są zastanawiające.

To są decyzje pana premiera Donalda Tuska. Natomiast na dzisiaj takiej decyzji nie ma - powiedział poseł KO Adrian Witczak.

Przypomnę, że w trakcie rekonstrukcji politycy Polski 2050 otrzymali dodatkowy resort - ministerstwo kultury - dodał jego partyjny kolega, Marek Sowa.

Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i kandydatka Polski 2050 na wicepremiera, twierdzi, że to będzie sprawdzian dla całej koalicji.

Umów trzeba dotrzymywać, my dotrzymujemy umów. Takich samych standardów oczekujemy od innych, ale każdy sam za siebie decyduje, jaką robi politykę i czy dotrzymuje słowa, czy też to słowo łamie - stwierdziła.

Problem polega na tym, że wspomniana umowa między Hołownią a Tuskiem była wyłącznie słowna.